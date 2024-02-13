Трейлер фильма "Одна жизнь" (2023)

Скромного и непубличного джентльмена Николаса Уинтона приглашают на телевизионное ток-шоу, где он наконец-то узнает всю правду о событиях Второй мировой войны, когда он пытался спасти сотни детей от гибели в концлагере. Одна жизнь может изменить судьбы сотен людей — как в прошлом, так и в настоящем.
Страна: Великобритания, США
Жанр: биография, драма
Дата выхода в России: 15 февраля 2024
В ролях: Энтони Хопкинс, Джонни Флинн, Хелена Бонем Картер, Джонатан Прайс, Зигги Хит, Ромола Гарай, Лена Олин, Алекс Шарп, Марта Келлер, Эдриан Роулинз, Саманта Спиро, Самуэль Финци, Ффайон Джолли, Тим Стид, Том Гленистер, Антоние Форманова, Генриетта Гарден, Генрихс Ахмадеевс, Майкл Гулд, Юлиана Моска, Матильда Торп
Режиссер: Джеймс Хоуз
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