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Трейлер фильма "Одна жизнь" (2023)

Трейлер фильма "Одна жизнь" (2023)

Автор:
13 февраля 2024 13:47
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Ромола Гарай   США   Джеймс Хоуз   Лена Олин   Хелена Бонем-Картер   джонатан прайс   Зигги Хит   Алекс Шарп (II)   марта келлер   Эдриан Роулинз   Саманта Спиро   Ффайон Джолли   Тим Стид   Том Гленистер   Антоние Форманова   Генриетта Гарден   Генрихс Ахмадеевс   Майкл Гулд   Юлиана Моска   Матильда Торп   Джонни Флинн   фильм   драмы   Энтони Хопкинс   Биографический   Самуэль Финци   Великобритания   
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Скромного и непубличного джентльмена Николаса Уинтона приглашают на телевизионное ток-шоу, где он наконец-то узнает всю правду о событиях Второй мировой войны, когда он пытался спасти сотни детей от гибели в концлагере. Одна жизнь может изменить судьбы сотен людей — как в прошлом, так и в настоящем.

Страна: Великобритания, США

Жанр: биография, драма

Дата выхода в России: 15 февраля 2024

В ролях: Энтони Хопкинс, Джонни Флинн, Хелена Бонем Картер, Джонатан Прайс, Зигги Хит, Ромола Гарай, Лена Олин, Алекс Шарп, Марта Келлер, Эдриан Роулинз, Саманта Спиро, Самуэль Финци, Ффайон Джолли, Тим Стид, Том Гленистер, Антоние Форманова, Генриетта Гарден, Генрихс Ахмадеевс, Майкл Гулд, Юлиана Моска, Матильда Торп

Режиссер: Джеймс Хоуз

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Ромола Гарай   США   Джеймс Хоуз   Лена Олин   Хелена Бонем-Картер   джонатан прайс   Зигги Хит   Алекс Шарп (II)   марта келлер   Эдриан Роулинз   Саманта Спиро   Ффайон Джолли   Тим Стид   Том Гленистер   Антоние Форманова   Генриетта Гарден   Генрихс Ахмадеевс   Майкл Гулд   Юлиана Моска   Матильда Торп   Джонни Флинн   фильм   драмы   Энтони Хопкинс   Биографический   Самуэль Финци   Великобритания   
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1  комментарий
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сеньор Леонсио 2 часа назад
Интересно, а когда весь мир узнал про него правду, что изменилось? Его уже выдали центру Симона Визенталя, или это другое!
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