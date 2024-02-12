FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12543 поста • 1285 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "Рецепт любви" (2023)

Трейлер фильма "Рецепт любви" (2023)

Автор:
12 февраля 2024 16:33
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Бенуа Мажимель   Франция   Чан Ань Хунг   Эммануэль Салинжер   Ян Хамменекер   Галатея Беллуджи   Жан-Марк Руло   Янник Ландрин   Сара Адлер   Фредерик Фисбах   Бонни Шаньо-Равуар   Мхамед Арезки   Лоран Кларе   Флёр Фитусси   Патрик Д'Ассумсао   Хлоя Ламбер   Анук Фераль   Пьер Ганьер   фильм   Клеман Эрвю-Леже   драмы   мелодрамы   жюльет бинош   2023   
812
1
1

Эжени и Доден — дуэт одарённых поваров, создающих изысканные блюда, способные впечатлить даже самых лучших шеф-поваров со всего мира. Доден давно влюблен в Эжени и хочет жениться на ней: он решительно намерен завоевать сердце своей возлюбленной, попутно навсегда изменив мир кулинарии.

Страна: Франция

Жанр: драма, мелодрама

Дата выхода в России: 14 февраля 2024

В ролях: Жюльет Бинош, Бенуа Мажимель, Эммануэль Салинжер, Патрик Д'Ассумсао, Ян Хамменекер, Галатея Беллуджи, Жан-Марк Руло, Янник Ландрин, Сара Адлер, Фредерик Фисбах, Бонни Шаньо-Равуар, Мхамед Арезки, Клеман Эрвю-Леже, Лоран Кларе, Флёр Фитусси, Хлоя Ламбер, Анук Фераль, Пьер Ганьер

Режиссер: Чан Ань Хунг

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Бенуа Мажимель   Франция   Чан Ань Хунг   Эммануэль Салинжер   Ян Хамменекер   Галатея Беллуджи   Жан-Марк Руло   Янник Ландрин   Сара Адлер   Фредерик Фисбах   Бонни Шаньо-Равуар   Мхамед Арезки   Лоран Кларе   Флёр Фитусси   Патрик Д'Ассумсао   Хлоя Ламбер   Анук Фераль   Пьер Ганьер   фильм   Клеман Эрвю-Леже   драмы   мелодрамы   жюльет бинош   2023   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283497



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Изгой": кадры со съемок и 27 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Изгой": кадры со съемок и 27 интересных фактов о фильме
"Каждое заявление - бомба": Такер Карлсон опубликовал интервью с В.Путиным
"Каждое заявление - бомба": Такер Карлсон опубликовал интервью с В.Путиным
Набирающие популярность в сообществах
Римляне использовали мочу для стирки белья и чистки зубов
Римляне использовали мочу для стирки белья и чистки зубов
Намешалось
Намешалось
Любовь это - пригласить ее/его в кино оригинальным способом
Любовь это - пригласить ее/его в кино оригинальным способом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Смотри не перепутай

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#машина#забавно#люди#история#аварии#новости#искусство#природа
#животные#Россия#факты#автомир#позитив#полиция#ДТП#авто аварии#США#кино
#Юмор#в мире#автомобили#Китай#СССР#дети#интересно#кот#Автовсячина#милота

На что жалуетесь?

Вернуться