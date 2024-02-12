Трейлер фильма "Рецепт любви" (2023)

Эжени и Доден — дуэт одарённых поваров, создающих изысканные блюда, способные впечатлить даже самых лучших шеф-поваров со всего мира. Доден давно влюблен в Эжени и хочет жениться на ней: он решительно намерен завоевать сердце своей возлюбленной, попутно навсегда изменив мир кулинарии.
Страна: Франция
Жанр: драма, мелодрама
Дата выхода в России: 14 февраля 2024
В ролях: Жюльет Бинош, Бенуа Мажимель, Эммануэль Салинжер, Патрик Д'Ассумсао, Ян Хамменекер, Галатея Беллуджи, Жан-Марк Руло, Янник Ландрин, Сара Адлер, Фредерик Фисбах, Бонни Шаньо-Равуар, Мхамед Арезки, Клеман Эрвю-Леже, Лоран Кларе, Флёр Фитусси, Хлоя Ламбер, Анук Фераль, Пьер Ганьер
Режиссер: Чан Ань Хунг
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