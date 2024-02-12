Трейлер фильма "Рецепт любви" (2023)

Эжени и Доден — дуэт одарённых поваров, создающих изысканные блюда, способные впечатлить даже самых лучших шеф-поваров со всего мира. Доден давно влюблен в Эжени и хочет жениться на ней: он решительно намерен завоевать сердце своей возлюбленной, попутно навсегда изменив мир кулинарии.