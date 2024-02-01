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Трейлер мультфильма "Звериный рейс" (2024)

Трейлер мультфильма "Звериный рейс" (2024)

Автор:
01 февраля 2024 13:50
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Родриго Сантору   Бразилия   Индия   мультфильм   комедии   приключения   семейный   Алиса Брага   Сержиу Машадо   Алоис Ди Лео   Марсело Аднет   2024   
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Вини и Том — два невероятно веселых мышонка-музыканта, которые обожают выступать на публике. Однажды они оказываются в доме Ноя накануне всемирного потопа и узнают о ковчеге, места в котором строго ограничены. Братьям предстоит придумать хитрый план, чтобы отправиться в невероятное путешествие полное приключений вместе и… не утонуть. Правда, пробраться на ковчег — это лишь полдела. Смогут ли они ужиться с новыми соседями и не стать обедом для хищников?

Страна: Бразилия, Индия

Жанр: приключения, комедия

Дата выхода в России: 8 февраля 2024

Роли озвучивали: Родриго Сантору, Алиса Брага, Марсело Аднет

Режиссер: Сержиу Машадо, Алоис Ди Лео

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Родриго Сантору   Бразилия   Индия   мультфильм   комедии   приключения   семейный   Алиса Брага   Сержиу Машадо   Алоис Ди Лео   Марсело Аднет   2024   
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