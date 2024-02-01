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Трейлер фильма "Дьявол в деталях. Дело Миранды" (2023)

Трейлер фильма "Дьявол в деталях. Дело Миранды" (2023)

Автор:
01 февраля 2024 13:20
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Райан Филлипп   США   Дональд Сазерленд   фильм   драмы   Биографический   криминальный   Мишель Дэннер   эбигейл бреслин   Себастьян Куинн   Люк Уилсон   кайл маклахлен   Тэрин Мэннинг   Мирей Инос   Эмили ВанКэмп   Нолан Гулд   Энрике Мурсиано   Джош Боуман   Брент Секстон   Дэн Лория   Майкл Малхерен   Росио де ла Грана   Брайан Колин Фоули   Карли Харпер   энди гарсиа   2023   
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Молодая женщина подверглась жестокому нападению. Как выяснилось, произошедшее — лишь одно из звеньев в цепочке нераскрытых преступлений, совершенных серийным убийцей. Виновен ли один из подозреваемых или все происходящее — это часть чьей-то хитроумной игры?

Страна: США

Жанр: биография, драма, криминал

Дата выхода в России: 8 февраля 2024

В ролях: Эбигейл Бреслин, Себастьян Куинн, Райан Филлипп, Люк Уилсон, Энди Гарсиа, Дональд Сазерленд, Кайл МакЛахлен, Тэрин Мэннинг, Мирей Инос, Эмили ВанКэмп, Нолан Гулд, Энрике Мурсиано, Джош Боуман, Брент Секстон, Дэн Лория, Майкл Малхерен, Росио де ла Грана, Брайан Колин Фоули, Карли Харпер

Режиссер: Мишель Дэннер

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Райан Филлипп   США   Дональд Сазерленд   фильм   драмы   Биографический   криминальный   Мишель Дэннер   эбигейл бреслин   Себастьян Куинн   Люк Уилсон   кайл маклахлен   Тэрин Мэннинг   Мирей Инос   Эмили ВанКэмп   Нолан Гулд   Энрике Мурсиано   Джош Боуман   Брент Секстон   Дэн Лория   Майкл Малхерен   Росио де ла Грана   Брайан Колин Фоули   Карли Харпер   энди гарсиа   2023   
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