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Трейлер фильма "Моя прекрасная свадьба" (2023)

Трейлер фильма "Моя прекрасная свадьба" (2023)

Автор:
31 января 2024 13:29
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Роджер Камбл   фильм   Дилан Спраус   Либэ Барер   Остин Норт   Тревор Ван Уден   Деклан Майкл Лэрд   Микки Дартфорд   Джейк Хескет   Нейл Бишоп   комедии   мелодрамы   Роб Эстес   Хенесис Эстевес   Эммануэль Кабонго   Вирджиния Гарднер   2023   
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Что делать, если вы поженились в Вегасе после одной безумной ночи? Конечно же, устроить себе отвязный медовый месяц в жаркой Мексике! Вещи собраны, а друзья уже в пути, ведь Эбби и Трэвис доказали всем, что они — идеальная пара. Но готовы ли они к браку, или же всё закончится ещё одним прекрасным несчастьем?

Страна: США

Жанр: комедия, мелодрама

Дата выхода в России: 1 февраля 2024

В ролях: Дилан Спраус, Вирджиния Гарднер, Роб Эстес, Либэ Барер, Нейл Бишоп, Остин Норт, Хенесис Эстевес, Эммануэль Кабонго, Тревор Ван Уден, Деклан Майкл Лэрд, Джейк Хескет, Микки Дартфорд

Режиссер: Роджер Камбл

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Роджер Камбл   фильм   Дилан Спраус   Либэ Барер   Остин Норт   Тревор Ван Уден   Деклан Майкл Лэрд   Микки Дартфорд   Джейк Хескет   Нейл Бишоп   комедии   мелодрамы   Роб Эстес   Хенесис Эстевес   Эммануэль Кабонго   Вирджиния Гарднер   2023   
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