Трейлер фильма "Моя прекрасная свадьба" (2023)

Что делать, если вы поженились в Вегасе после одной безумной ночи? Конечно же, устроить себе отвязный медовый месяц в жаркой Мексике! Вещи собраны, а друзья уже в пути, ведь Эбби и Трэвис доказали всем, что они — идеальная пара. Но готовы ли они к браку, или же всё закончится ещё одним прекрасным несчастьем?