Трейлер фильма "Моя прекрасная свадьба" (2023)

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Что делать, если вы поженились в Вегасе после одной безумной ночи? Конечно же, устроить себе отвязный медовый месяц в жаркой Мексике! Вещи собраны, а друзья уже в пути, ведь Эбби и Трэвис доказали всем, что они — идеальная пара. Но готовы ли они к браку, или же всё закончится ещё одним прекрасным несчастьем?
Страна: США
Жанр: комедия, мелодрама
Дата выхода в России: 1 февраля 2024
В ролях: Дилан Спраус, Вирджиния Гарднер, Роб Эстес, Либэ Барер, Нейл Бишоп, Остин Норт, Хенесис Эстевес, Эммануэль Кабонго, Тревор Ван Уден, Деклан Майкл Лэрд, Джейк Хескет, Микки Дартфорд
Режиссер: Роджер Камбл
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