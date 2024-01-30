Трейлер мультфильма "Как приручить монстров" (2023)

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Монстервилль — город, населенный монстрами, которым надоело жить среди людей. Но однажды маленькой девочке по имени Ханна удается проникнуть в их мир, подвергая Монстервилль опасности.
Страна: Испания
Жанр: приключения, фэнтези
Дата выхода в России: 1 февраля 2024
Роли озвучивали: Пеп Папелл, Нурия Трифол, Алеикс Эстаделла, Саванна Форт, Анна Орра, Ориоль Рафаэль, Эли Бейтер, Гемма Ибаньес, Серхи Мани, Реп Рибас, Диана де Гусман, Эдгар Морено
Режиссер: Лорена Арес
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