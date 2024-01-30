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Трейлер мультфильма "Как приручить монстров" (2023)

Трейлер мультфильма "Как приручить монстров" (2023)

Автор:
30 января 2024 13:31
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   мультфильм   приключения   фэнтези   Лорена Арес   Пеп Папелл   Нурия Трифол   Алеикс Эстаделла   Саванна Форт   Анна Орра   Ориоль Рафаэль   семейный   Эли Бейтер   Гемма Ибаньес   Серхи Мани   Реп Рибас   Диана де Гусман   Эдгар Морено   Испания   2023   
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Монстервилль — город, населенный монстрами, которым надоело жить среди людей. Но однажды маленькой девочке по имени Ханна удается проникнуть в их мир, подвергая Монстервилль опасности.

Страна: Испания

Жанр: приключения, фэнтези

Дата выхода в России: 1 февраля 2024

Роли озвучивали: Пеп Папелл, Нурия Трифол, Алеикс Эстаделла, Саванна Форт, Анна Орра, Ориоль Рафаэль, Эли Бейтер, Гемма Ибаньес, Серхи Мани, Реп Рибас, Диана де Гусман, Эдгар Морено

Режиссер: Лорена Арес

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   мультфильм   приключения   фэнтези   Лорена Арес   Пеп Папелл   Нурия Трифол   Алеикс Эстаделла   Саванна Форт   Анна Орра   Ориоль Рафаэль   семейный   Эли Бейтер   Гемма Ибаньес   Серхи Мани   Реп Рибас   Диана де Гусман   Эдгар Морено   Испания   2023   
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