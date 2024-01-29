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Трейлер фильма "Идеальные дни" (2023)

Трейлер фильма "Идеальные дни" (2023)

Автор:
29 января 2024 12:34
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   Кодзи Якусё   Вим Вендерс   Ариса Накано   Мин Танака   Томокадзу Миура   Токио Эмото   Юми Асоу   Аои Ямада   Саюри Исикава   Германия   драма   Япония   2023   
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День Хираямы начинается с ухода за ростками клёнов, позже он высадит их в парке. На рассвете он садится в свой фургон, включает кассетный плеер и отправляется на работу: Хираяма — уборщик туалетов в Токио. За пределами упорядоченных будней он наслаждается музыкой Лу Рида и Патти Смит, книгами из местной лавки и деревьями, которые он снимает на плёночный Olympus. Несколько неожиданных встреч встряхнут привычную рутину жизни Хираямы.

Страна: Германия, Япония

Жанр: драма

Дата выхода в России: 1 февраля 2024

В ролях: Кодзи Якусё, Ариса Накано, Мин Танака, Томокадзу Миура, Токио Эмото, Юми Асоу, Аои Ямада, Саюри Исикава

Режиссер: Вим Вендерс

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   Кодзи Якусё   Вим Вендерс   Ариса Накано   Мин Танака   Томокадзу Миура   Токио Эмото   Юми Асоу   Аои Ямада   Саюри Исикава   Германия   драма   Япония   2023   
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