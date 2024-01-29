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Трейлер фильма "В теле убийцы" (2023)

Трейлер фильма "В теле убийцы" (2023)

Автор:
29 января 2024 11:10
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Чан Дон Юн   Сон Чжон Хак   Южная Корея   фильм   триллеры   Ким Джэ Хун   О Дэ Хван   Чан Джэ Хо   Щин Сын Хван   Ким Вон Хэ   криминальный   Чхве Гви Хва   Юн Бён Хи   2023   
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Полиция с ног сбилась, разыскивая банду садистов, которая снимает ролики для любителей снаффа. Получив наводку и преследуя главаря, вместе с ним бесследно пропадает детектив Чхве Джэ-хван, а месяц спустя оба обнаруживаются в попавшем в аварию автомобиле.

Пришедший в себя преступник желает говорить только с детективом Ким Мин-соном и заявляет, что по какой-то неведомой причине они поменялись телами, и он — настоящий Джэ-хван, а маньяк обосновался в кругу его семьи.Мин-сона раздирают сомнения, но всё больше фактов указывает на то, что его старший коллега и впрямь оказался в теле убийцы.

Страна: Южная Корея

Жанр: криминал, триллер

Дата выхода в России: 1 февраля 2024

В ролях: Чан Дон Юн, О Дэ Хван, Чхве Гви Хва, Чан Джэ Хо, Сон Чжон Хак, Щин Сын Хван, Юн Бён Хи, Ким Вон Хэ

Режиссер: Ким Джэ Хун

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Чан Дон Юн   Сон Чжон Хак   Южная Корея   фильм   триллеры   Ким Джэ Хун   О Дэ Хван   Чан Джэ Хо   Щин Сын Хван   Ким Вон Хэ   криминальный   Чхве Гви Хва   Юн Бён Хи   2023   
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