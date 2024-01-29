Трейлер фильма "В теле убийцы" (2023)

Пришедший в себя преступник желает говорить только с детективом Ким Мин-соном и заявляет, что по какой-то неведомой причине они поменялись телами, и он — настоящий Джэ-хван, а маньяк обосновался в кругу его семьи.Мин-сона раздирают сомнения, но всё больше фактов указывает на то, что его старший коллега и впрямь оказался в теле убийцы.

Страна: Южная Корея

Жанр: криминал, триллер

Дата выхода в России: 1 февраля 2024

В ролях: Чан Дон Юн, О Дэ Хван, Чхве Гви Хва, Чан Джэ Хо, Сон Чжон Хак, Щин Сын Хван, Юн Бён Хи, Ким Вон Хэ

Режиссер: Ким Джэ Хун