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Трейлер фильма "Присцилла: Элвис и я" (2023)

Трейлер фильма "Присцилла: Элвис и я" (2023)

Автор:
25 января 2024 15:05
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Родриго Фернандес-Столл   фильм   софия коппола   Кэйли Спэни   Джейкоб Элорди   Ари Коэн   Дэн Абрамовичи   Тим Пост   Люк Хамфри   Дагмара Доминчик   Дэн Бирн   Стефани Мур   Джоржа Каденс   Остин Болл   Тим Даулер-Колтман   Дианна Джарвис   Джозетт Хэлперт   Конни Миу   Гвинн Филлипс   Оливия Барретт   драмы   Алекс Милнер   Эмили Митчелл   Биографический   2023   
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Какая девушка не мечтает о романе со знаменитостью? У молодой Присциллы такое желание сбылось, и судьба уготовила ей встречу с самим Элвисом Пресли. Теперь они официально — главная пара Америки, но что скрывается за фасадом счастливой жизни с кумиром всей страны?

Страна: США

Жанр: биография, драма

Дата выхода в России: 25 января 2024

В ролях: Кэйли Спэни, Джейкоб Элорди, Ари Коэн, Дэн Абрамовичи, Родриго Фернандес-Столл, Тим Пост, Люк Хамфри, Дагмара Доминчик, Дэн Бирн, Стефани Мур, Джоржа Каденс, Остин Болл, Тим Даулер-Колтман, Дианна Джарвис, Джозетт Хэлперт, Конни Миу, Гвинн Филлипс, Оливия Барретт, Алекс Милнер, Эмили Митчелл

Режиссер: София Коппола

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Родриго Фернандес-Столл   фильм   софия коппола   Кэйли Спэни   Джейкоб Элорди   Ари Коэн   Дэн Абрамовичи   Тим Пост   Люк Хамфри   Дагмара Доминчик   Дэн Бирн   Стефани Мур   Джоржа Каденс   Остин Болл   Тим Даулер-Колтман   Дианна Джарвис   Джозетт Хэлперт   Конни Миу   Гвинн Филлипс   Оливия Барретт   драмы   Алекс Милнер   Эмили Митчелл   Биографический   2023   
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1  комментарий
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Boka 42 минуты назад
Я очень уважаю Софию Копполу, но этот фильм мне не понравился
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