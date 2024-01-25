Трейлер фильма "Присцилла: Элвис и я" (2023)

Какая девушка не мечтает о романе со знаменитостью? У молодой Присциллы такое желание сбылось, и судьба уготовила ей встречу с самим Элвисом Пресли. Теперь они официально — главная пара Америки, но что скрывается за фасадом счастливой жизни с кумиром всей страны?
Страна: США
Жанр: биография, драма
Дата выхода в России: 25 января 2024
В ролях: Кэйли Спэни, Джейкоб Элорди, Ари Коэн, Дэн Абрамовичи, Родриго Фернандес-Столл, Тим Пост, Люк Хамфри, Дагмара Доминчик, Дэн Бирн, Стефани Мур, Джоржа Каденс, Остин Болл, Тим Даулер-Колтман, Дианна Джарвис, Джозетт Хэлперт, Конни Миу, Гвинн Филлипс, Оливия Барретт, Алекс Милнер, Эмили Митчелл
Режиссер: София Коппола
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