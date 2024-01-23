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Трейлер фильма "Иллюзия превосходства" (2023)

Трейлер фильма "Иллюзия превосходства" (2023)

Автор:
23 января 2024 13:16
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Спенсер Браун   Джорджина Кэмпбелл   Имон Фаррен   Марк Роули   Амара Каран   Эдмунд Кингсли   Том Белл   Элиза Глок   фильм   триллеры   фантастика   Натаниел Паркер   Дженис Ахерн   Великобритания   Филлипа Флайн   2014   
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Аби — гениальная разработчица андроидов создает революционную модель, в которой искусственный интеллект синхронизирован со всеми гаджетами человека и способен мгновенно просчитать все его желания. Она забирает экспериментальный образец в свой дом. Неожиданно андроид узнает, что муж Аби изменяет ей и решает сам стать для нее идеальным партнером, ведь он абсолютно уверен в собственном превосходстве.

Страна: Великобритания

Жанр: фантастика, триллер

Дата выхода в России: 25 января 2024

В ролях: Джорджина Кэмпбелл, Имон Фаррен, Марк Роули, Натаниел Паркер, Амара Каран, Эдмунд Кингсли, Дженис Ахерн, Том Белл, Элиза Глок, Филлипа Флайн

Режиссер: Спенсер Браун

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Спенсер Браун   Джорджина Кэмпбелл   Имон Фаррен   Марк Роули   Амара Каран   Эдмунд Кингсли   Том Белл   Элиза Глок   фильм   триллеры   фантастика   Натаниел Паркер   Дженис Ахерн   Великобритания   Филлипа Флайн   2014   
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Голос Вселенной 36 минут назад
"Корпорация "Марионетки"... reproducted..
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