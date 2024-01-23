Трейлер фильма "Иллюзия превосходства" (2023)

Аби — гениальная разработчица андроидов создает революционную модель, в которой искусственный интеллект синхронизирован со всеми гаджетами человека и способен мгновенно просчитать все его желания. Она забирает экспериментальный образец в свой дом. Неожиданно андроид узнает, что муж Аби изменяет ей и решает сам стать для нее идеальным партнером, ведь он абсолютно уверен в собственном превосходстве.
Страна: Великобритания
Жанр: фантастика, триллер
Дата выхода в России: 25 января 2024
В ролях: Джорджина Кэмпбелл, Имон Фаррен, Марк Роули, Натаниел Паркер, Амара Каран, Эдмунд Кингсли, Дженис Ахерн, Том Белл, Элиза Глок, Филлипа Флайн
Режиссер: Спенсер Браун
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