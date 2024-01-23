Трейлер фильма "Иллюзия превосходства" (2023)

Аби — гениальная разработчица андроидов создает революционную модель, в которой искусственный интеллект синхронизирован со всеми гаджетами человека и способен мгновенно просчитать все его желания. Она забирает экспериментальный образец в свой дом. Неожиданно андроид узнает, что муж Аби изменяет ей и решает сам стать для нее идеальным партнером, ведь он абсолютно уверен в собственном превосходстве.