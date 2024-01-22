Трейлер фильма "Большая гонка. Ауди против Лянчи" (2024)

История знаменитого противостояния итальянской «Лянчи» и немецкой «Ауди». Битва двух концернов, двух философий и двух легендарных машин, за рулём которых сидели лучшие в мире пилоты. 20 трасс в 12 странах: дождь, снег, горные серпантины и узкие улочки средневековых городов. В ход идут все уловки — ни одна из команд не думает отступать. Победитель получает всё, проигравший моет машины.