Трейлер фильма "Большая гонка. Ауди против Лянчи" (2024)

История знаменитого противостояния итальянской «Лянчи» и немецкой «Ауди». Битва двух концернов, двух философий и двух легендарных машин, за рулём которых сидели лучшие в мире пилоты. 20 трасс в 12 странах: дождь, снег, горные серпантины и узкие улочки средневековых городов. В ход идут все уловки — ни одна из команд не думает отступать. Победитель получает всё, проигравший моет машины.
Страна: Италия
Жанр: драма, спорт
Дата выхода в России: 18 января 2024
В ролях: Риккардо Скамарчо, Даниэль Брюль, Фолькер Брух, Хэйли Беннет, Кэти Кларксон-Хилл, Эстер Гаррель, Джанмария Мартини, Джулио Брицци, Кай Портман, Илир Ячеллари, Джанмарко Дженре, Ребекка Бузи, Глория Камино, Лоренца Джибелли, Розарио Терранова, Эрве Дюкру, Аксель Галлуа
Режиссер: Стефано Мордини
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