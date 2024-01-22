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Трейлер фильма "Большая гонка. Ауди против Лянчи" (2024)

Трейлер фильма "Большая гонка. Ауди против Лянчи" (2024)

Автор:
22 января 2024 15:34
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Риккардо Скамарчо   Даниэль Брюль   Фолькер Брух   Хэйли Беннет   Италия   Кэти Кларксон-Хилл   Джанмария Мартини   Кай Портман   Илир Ячеллари   Джанмарко Дженре   Ребекка Бузи   Глория Камино   Лоренца Джибелли   Розарио Терранова   Эрве Дюкру   Аксель Галлуа   фильм   драмы   Стефано Мордини   Спорт   Эстер Гаррель   Джулио Брицци   2024   
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История знаменитого противостояния итальянской «Лянчи» и немецкой «Ауди». Битва двух концернов, двух философий и двух легендарных машин, за рулём которых сидели лучшие в мире пилоты. 20 трасс в 12 странах: дождь, снег, горные серпантины и узкие улочки средневековых городов. В ход идут все уловки — ни одна из команд не думает отступать. Победитель получает всё, проигравший моет машины.

Страна: Италия

Жанр: драма, спорт

Дата выхода в России: 18 января 2024

В ролях: Риккардо Скамарчо, Даниэль Брюль, Фолькер Брух, Хэйли Беннет, Кэти Кларксон-Хилл, Эстер Гаррель, Джанмария Мартини, Джулио Брицци, Кай Портман, Илир Ячеллари, Джанмарко Дженре, Ребекка Бузи, Глория Камино, Лоренца Джибелли, Розарио Терранова, Эрве Дюкру, Аксель Галлуа

Режиссер: Стефано Мордини

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Риккардо Скамарчо   Даниэль Брюль   Фолькер Брух   Хэйли Беннет   Италия   Кэти Кларксон-Хилл   Джанмария Мартини   Кай Портман   Илир Ячеллари   Джанмарко Дженре   Ребекка Бузи   Глория Камино   Лоренца Джибелли   Розарио Терранова   Эрве Дюкру   Аксель Галлуа   фильм   драмы   Стефано Мордини   Спорт   Эстер Гаррель   Джулио Брицци   2024   
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3  комментария
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37k
АнтонПолднев Час назад
Последнее время прям череда фильмов про авто. Выпускают электричики, а снимают про настоящие машины. Это хорошая тенденция. Пусть молодёжь увидит и поймёт, какой должна быть машина.
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3k
Deniss 22 минуты назад
фильм "хуета-хует"
лучше индийское кино посмотреть
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11k
kaboza Час назад
Сдается мне это будет УГ (после фразы аэродинамический дизайн...ОБВЕС..., Форд проитв Феррари вроде норм было, ждем Газ Ваз Газмяс....от создателей йолок..
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