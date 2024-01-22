Трейлер фильма "Плохие парни" (2024)

Двое парней без документов берутся за простую работу — копать яму в пустыне, но когда их работодатели оказываются психопатами, остаться в живых становится самой сложной работой в их жизни.
Страна: США
Жанр: криминал, триллер
Дата выхода в России: 25 января 2024
В ролях: Диего Тиноко, Ник Кассаветис, Тайриз Гибсон, Люк Хемсворт, Томас Джейн, Пол Йоханссон, Скотт Уайт, Хемки Мадера, Кевин Кэрригэн, Джефф Арарат, Давид Берон, Калеб Клифтон, Ашанти Энрикес, Ксавьер Эстрада, Чарльз Пи Фаулер, Роки Фриджерио, Джулия Роуз Хартман, Кевин Моччиа, Эшли Олдз, Маршалл Планте, Стив Луис Вильегас, Эрик Вайс, Рут Залдуондо
Режиссер: Джон Сталберг
Источник: