FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12475 постов • 1279 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "Плохие парни" (2024)

Трейлер фильма "Плохие парни" (2024)

Автор:
22 января 2024 15:04
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Диего Тиноко   Скотт Уайт   Кевин Кэрригэн   Джефф Арарат   Давид Берон   Калеб Клифтон   Ашанти Энрикес   Ксавьер Эстрада   Чарльз Пи Фаулер   Роки Фриджерио   Джулия Роуз Хартман   Кевин Моччиа   Эшли Олдз   Маршалл Планте   Стив Луис Вильегас   Эрик Вайс   Рут Залдуондо   Джон Сталберг   Хемки Мадера   Пол Йоханссон   Ник Кассаветис   Люк Хемсворт   фильм   триллеры   Томас Джейн   криминальный   Тайриз Гибсон   2024   
858
1
1

Двое парней без документов берутся за простую работу — копать яму в пустыне, но когда их работодатели оказываются психопатами, остаться в живых становится самой сложной работой в их жизни.

Страна: США

Жанр: криминал, триллер

Дата выхода в России: 25 января 2024

В ролях: Диего Тиноко, Ник Кассаветис, Тайриз Гибсон, Люк Хемсворт, Томас Джейн, Пол Йоханссон, Скотт Уайт, Хемки Мадера, Кевин Кэрригэн, Джефф Арарат, Давид Берон, Калеб Клифтон, Ашанти Энрикес, Ксавьер Эстрада, Чарльз Пи Фаулер, Роки Фриджерио, Джулия Роуз Хартман, Кевин Моччиа, Эшли Олдз, Маршалл Планте, Стив Луис Вильегас, Эрик Вайс, Рут Залдуондо

Режиссер: Джон Сталберг

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Диего Тиноко   Скотт Уайт   Кевин Кэрригэн   Джефф Арарат   Давид Берон   Калеб Клифтон   Ашанти Энрикес   Ксавьер Эстрада   Чарльз Пи Фаулер   Роки Фриджерио   Джулия Роуз Хартман   Кевин Моччиа   Эшли Олдз   Маршалл Планте   Стив Луис Вильегас   Эрик Вайс   Рут Залдуондо   Джон Сталберг   Хемки Мадера   Пол Йоханссон   Ник Кассаветис   Люк Хемсворт   фильм   триллеры   Томас Джейн   криминальный   Тайриз Гибсон   2024   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283502



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Знаете ли вы, почему ковбои заряжали только 5 патронов в свои 6-зарядные револьверы?
Знаете ли вы, почему ковбои заряжали только 5 патронов в свои 6-зарядные револьверы?
Интересные семейные снимки известных людей
Интересные семейные снимки известных людей
Набирающие популярность в сообществах
Помесь щуки с крокодилом: британский школьник нашел на пляже тело древнего монстра
Помесь щуки с крокодилом: британский школьник нашел на пляже тело древнего монстра
Русская печка
Русская печка
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На вечеринке и после

Лучшие демотиваторы
Возникает желание съесть всё до последней макаронины

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#история#США#забавно#конфликт#СССР#собака#фильм
#в мире#автомобили#Юмор#интересно#факты#Россия#ДТП#авто аварии#Китай#Спасение
#люди#животные#Прикол#кино#аварии#кот#позитив#Автовсячина#сарказм#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться