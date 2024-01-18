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Трейлер фильма "Остров изгоев" (2023)

Трейлер фильма "Остров изгоев" (2023)

Автор:
18 января 2024 14:03
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Тома Бидеген   жиль лелуш   Мелани Тьерри   Франция   фильм   драмы   триллеры   Бельгия   2023   исландия   
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Супружеская пара отправляется в долгожданное путешествие, которое быстро превращается в настоящее испытание. После крушения корабля они оказываются на необитаемом острове недалеко от Антарктиды, где шансы на выживание ничтожно малы. Им придется противостоять силам природы и диким животным, находить пропитание и укрытие.

Страна: Франция, Исландия, Бельгия

Жанр: драма, триллер

Дата выхода в России: 18 января 2024

В ролях: Жиль Лелуш, Мелани Тьерри

Режиссер: Тома Бидеген

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Тома Бидеген   жиль лелуш   Мелани Тьерри   Франция   фильм   драмы   триллеры   Бельгия   2023   исландия   
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