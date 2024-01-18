Трейлер фильма "Остров изгоев" (2023)

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Супружеская пара отправляется в долгожданное путешествие, которое быстро превращается в настоящее испытание. После крушения корабля они оказываются на необитаемом острове недалеко от Антарктиды, где шансы на выживание ничтожно малы. Им придется противостоять силам природы и диким животным, находить пропитание и укрытие.
Страна: Франция, Исландия, Бельгия
Жанр: драма, триллер
Дата выхода в России: 18 января 2024
В ролях: Жиль Лелуш, Мелани Тьерри
Режиссер: Тома Бидеген
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