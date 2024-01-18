Трейлер фильма "Миссия в Москве" (2023)

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1993 год. Группа китайских оперативников под прикрытием отправляется в Москву, чтобы поймать банду преступников, грабящих поезда маршрута К3 «Пекин — Москва».
Страна: Китай
Жанр: боевик, криминал, детектив
Дата выхода в России: 8 февраля 2024
В ролях: Энди Лау, Сюань Хуан, Джейсон Гу, Дженис Мань, Юйсянь Шан, Темур Мамисашвили, Чжан Ханьюй, Зина Блахусова, Чжу Чжу, Бай Нарису, Микки Хэ, Андрей Лазарев
Режиссер: Херман Яу
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