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Трейлер фильма "Миссия в Москве" (2023)

Трейлер фильма "Миссия в Москве" (2023)

Автор:
18 января 2024 14:50
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Китай   Джейсон Гу   Юйсянь Шан   Чжу Чжу   Бай Нарису   Микки Хэ   Андрей Лазарев   Херман Яу   Энди Лау   фильм   боевики   детективы   Сюань Хуан   Чжан Ханьюй   Темур Мамисашвили   криминальный   Зина Блахусова   Дженис Мань   
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1993 год. Группа китайских оперативников под прикрытием отправляется в Москву, чтобы поймать банду преступников, грабящих поезда маршрута К3 «Пекин — Москва».

Страна: Китай

Жанр: боевик, криминал, детектив

Дата выхода в России: 8 февраля 2024

В ролях: Энди Лау, Сюань Хуан, Джейсон Гу, Дженис Мань, Юйсянь Шан, Темур Мамисашвили, Чжан Ханьюй, Зина Блахусова, Чжу Чжу, Бай Нарису, Микки Хэ, Андрей Лазарев

Режиссер: Херман Яу

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Китай   Джейсон Гу   Юйсянь Шан   Чжу Чжу   Бай Нарису   Микки Хэ   Андрей Лазарев   Херман Яу   Энди Лау   фильм   боевики   детективы   Сюань Хуан   Чжан Ханьюй   Темур Мамисашвили   криминальный   Зина Блахусова   Дженис Мань   
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3  комментария
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3k
Илья 59 минут назад
Это уже почти индийское кино
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samoilenko-yura123 10 минут назад
только дома,под пивко с рыбкой!
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53k
Андрей Полчаса назад
Для съемок фильма в Китае была построена Москва образца 1993 года в масштабе 1:1, а китайский автопром изготовил все автомобили, которые на 1993 год ездили по Москве.
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