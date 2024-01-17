FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12459 постов • 1279 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "Из глубины" (2024)

Трейлер фильма "Из глубины" (2024)

Автор:
17 января 2024 15:04
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Клаудио Фе   Уилл Аттэнборо   Еремиас Амур   Софи МакИнтош   Дэвид Самартин   Джеймс Кэрролл Джордан   Мануэль Пасифик   США   фильм   Колм Мини   боевики   драмы   триллеры   Филлис Логан   2014   2024   
928
1
1

Самолет терпит крушение в Тихом океане. Затонувший авиалайнер висит на краю пропасти, а выжившие оказываются в западне воздушного кармана. Запас воздуха постепенно заканчивается, и между пассажирами начинается борьба за выживание.

Страна: США

Жанр: боевик, драма, триллер

Дата выхода в России: 18 января 2024

В ролях: Колм Мини, Филлис Логан, Уилл Аттэнборо, Еремиас Амур, Софи МакИнтош, Дэвид Самартин, Джеймс Кэрролл Джордан, Мануэль Пасифик

Режиссер: Клаудио Фе

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Клаудио Фе   Уилл Аттэнборо   Еремиас Амур   Софи МакИнтош   Дэвид Самартин   Джеймс Кэрролл Джордан   Мануэль Пасифик   США   фильм   Колм Мини   боевики   драмы   триллеры   Филлис Логан   2014   2024   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283486



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как советский спортсмен оказался единственным человеком, отказавшимся склонить флаг своей страны перед императором Японии
Как советский спортсмен оказался единственным человеком, отказавшимся склонить флаг...
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Набирающие популярность в сообществах
Может ли человек влиять на скорость вращения Земли? Ответ - да
Может ли человек влиять на скорость вращения Земли? Ответ - да
Единственное слово в русском языке, которое не имеет корня
Единственное слово в русском языке, которое не имеет корня
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
После новогодних праздников

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#Юмор#интересное#история#Автовсячина#кот#съемка#подборка
#животные#автомир#интересно#кино#аварии#ДТП#позитив#полиция#задержание#собака
#в мире#машина#факты#фильм#люди#авто аварии#забавно#кошка#Китай#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться