Трейлер фильма "Из глубины" (2024)

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Самолет терпит крушение в Тихом океане. Затонувший авиалайнер висит на краю пропасти, а выжившие оказываются в западне воздушного кармана. Запас воздуха постепенно заканчивается, и между пассажирами начинается борьба за выживание.
Страна: США
Жанр: боевик, драма, триллер
Дата выхода в России: 18 января 2024
В ролях: Колм Мини, Филлис Логан, Уилл Аттэнборо, Еремиас Амур, Софи МакИнтош, Дэвид Самартин, Джеймс Кэрролл Джордан, Мануэль Пасифик
Режиссер: Клаудио Фе
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