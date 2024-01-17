Трейлер фильма "Лето во Франции" (2023)

Две семейные пары с детьми отправляются в многообещающий отпуск на юг Франции. Во время путешествия супруги решают сделать привал в маленькой живописной деревне. Во время похода по магазинам Уолт, глава одной из семей, неожиданно для себя целует Мари, жену своего друга. Между ними мгновенно вспыхивает страсть, но что же делать с их семьями? Супруги-изменщики придумают хитрый план — нужно влюбить их половинки друг в друга, и тогда все пойдет на лад.
Страна: Нидерланды
Жанр: комедия, мелодрама
Дата выхода в России: 18 января 2024
В ролях: Фоклайн Оуверкерк, Тьеббо Герритсма, Ян Коейман, Ясмин Сендар, Венди Рейфрок, Ливе ван Лёвен
Режиссер: Марк де Кло
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