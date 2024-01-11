Трейлер фильма "Каменщик" (2023)

Стив Уэйл по прозвищу Каменщик — один из лучших агентов ЦРУ, оставивший службу в прошлом. Но когда его старый знакомый организовывает серию убийств с целью подставить Управление, властям приходится вернуть Стива в игру. Теперь вместе с заносчивой напарницей Кейт они должны остановить опаснейшего противника, пока под угрозой не оказался весь мировой порядок.
Страна: Болгария, Греция, США
Жанр: боевик, триллер
Дата выхода в России: 4 января 2024
В ролях: Аарон Экхарт, Нина Добрев, Клифтон Коллинз-мл., Тим Блэйк Нельсон, Оливер Тревена, Илфенеш Хадера, Акис Сакеллариу, Ори Феффер, Константин Адаев, Вероника Феррес, Лили Рич, Захари Уиллис, Джон Ти Вудс, Роман Янкович, Теодора Джурич
Режиссер: Ренни Харлин
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