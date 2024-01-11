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Трейлер фильма "Каменщик" (2023)

Трейлер фильма "Каменщик" (2023)

Автор:
11 января 2024 15:01
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Лили Рич   Ори Феффер   США   Ренни Харлин   Тим Блэйк Нельсон   Клифтон Коллинз-мл.   болгария   фильм   боевики   Нина Добрев   триллеры   Вероника Феррес   Оливер Тревена   Аарон Экхарт   Илфенеш Хадера   Акис Сакеллариу   константин адаев   Захари Уиллис   Джон Ти Вудс   Роман Янкович   Теодора Джурич   греция   2023   
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Стив Уэйл по прозвищу Каменщик — один из лучших агентов ЦРУ, оставивший службу в прошлом. Но когда его старый знакомый организовывает серию убийств с целью подставить Управление, властям приходится вернуть Стива в игру. Теперь вместе с заносчивой напарницей Кейт они должны остановить опаснейшего противника, пока под угрозой не оказался весь мировой порядок.

Страна: Болгария, Греция, США

Жанр: боевик, триллер

Дата выхода в России: 4 января 2024

В ролях: Аарон Экхарт, Нина Добрев, Клифтон Коллинз-мл., Тим Блэйк Нельсон, Оливер Тревена, Илфенеш Хадера, Акис Сакеллариу, Ори Феффер, Константин Адаев, Вероника Феррес, Лили Рич, Захари Уиллис, Джон Ти Вудс, Роман Янкович, Теодора Джурич

Режиссер: Ренни Харлин

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Лили Рич   Ори Феффер   США   Ренни Харлин   Тим Блэйк Нельсон   Клифтон Коллинз-мл.   болгария   фильм   боевики   Нина Добрев   триллеры   Вероника Феррес   Оливер Тревена   Аарон Экхарт   Илфенеш Хадера   Акис Сакеллариу   константин адаев   Захари Уиллис   Джон Ти Вудс   Роман Янкович   Теодора Джурич   греция   2023   
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