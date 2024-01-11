Трейлер фильма "Каменщик" (2023)

Стив Уэйл по прозвищу Каменщик — один из лучших агентов ЦРУ, оставивший службу в прошлом. Но когда его старый знакомый организовывает серию убийств с целью подставить Управление, властям приходится вернуть Стива в игру. Теперь вместе с заносчивой напарницей Кейт они должны остановить опаснейшего противника, пока под угрозой не оказался весь мировой порядок.