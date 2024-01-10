Трейлер фильма "Спасти Санту" (2023)

Накануне рождественской ночи невезучий папа восьмилетнего Лукаса случайно врезается в самого настоящего Санта-Клауса. И пока Санта не может выполнять свои обязанности, папе придется поработать за него. Сможет ли он исполнить самые невероятные желания детей, стать примером для подражания своего собственного сына и спасти Рождество и Новый год?