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Трейлер фильма "Спасти Санту" (2023)

Трейлер фильма "Спасти Санту" (2023)

Автор:
10 января 2024 13:17
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Хоакин Масон   Вадхир Дербез   Хоакин Рейес   фильм   комедии   Эрнесто Севилья   Сантьяго Сегура   Мария Ботто   Пабло Чьяпелья   Эмилио Гавира   Унакс Айден   семейный   Рауль Юсте   Мери Англес   Паулина Давила   Джанфри Топера   Хосе де Луна   Айтор Кальдерон   Энеко Отеро   Эсперанса Элипе   Испания   2023   
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Накануне рождественской ночи невезучий папа восьмилетнего Лукаса случайно врезается в самого настоящего Санта-Клауса. И пока Санта не может выполнять свои обязанности, папе придется поработать за него. Сможет ли он исполнить самые невероятные желания детей, стать примером для подражания своего собственного сына и спасти Рождество и Новый год?

Страна: Испания

Жанр: комедия, семейный

Дата выхода в России: 11 января 2024

В ролях: Эрнесто Севилья, Сантьяго Сегура, Мария Ботто, Пабло Чьяпелья, Хоакин Рейес, Эмилио Гавира, Унакс Айден, Рауль Юсте, Мери Англес, Паулина Давила, Вадхир Дербез, Джанфри Топера, Хосе де Луна, Айтор Кальдерон, Энеко Отеро, Эсперанса Элипе

Режиссер: Хоакин Масон

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Хоакин Масон   Вадхир Дербез   Хоакин Рейес   фильм   комедии   Эрнесто Севилья   Сантьяго Сегура   Мария Ботто   Пабло Чьяпелья   Эмилио Гавира   Унакс Айден   семейный   Рауль Юсте   Мери Англес   Паулина Давила   Джанфри Топера   Хосе де Луна   Айтор Кальдерон   Энеко Отеро   Эсперанса Элипе   Испания   2023   
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