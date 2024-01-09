Трейлер фильма "Человек-невидимка. Возвращение легенды" (2023)

Лондон потрясает серия изощренных преступлений. По городу ходят слухи, что к ним причастен человек-невидимка, вернувшийся из мира мертвых. Невидимый призрак забирает как можно больше душ, чтобы вновь обрести плоть и получить власть над всем миром.