Трейлер фильма "Человек-невидимка. Возвращение легенды" (2023)

Лондон потрясает серия изощренных преступлений. По городу ходят слухи, что к ним причастен человек-невидимка, вернувшийся из мира мертвых. Невидимый призрак забирает как можно больше душ, чтобы вновь обрести плоть и получить власть над всем миром.
Страна: Великобритания
Жанр: триллер, фантастика
Дата выхода в России: 4 января 2024
В ролях: Мхаири Калви, Майк Бэкингэм, Дэвид Хейман, Марк Арнольд, Грэм Фокс, Джо Таккер, Эмили Хейг, Уэйн Гордон, Делрой Браун, Демельза О'Салливан, Марк Дэнбьюри, Джорджина Воулз, Саймон Пенгелли, Пол Мохан, Марк Бессант, Том Зибелл, Алекс Стедман, Тим Джей Хенли, Кристофер Ваулз
Режиссер: Пол Дадбридж
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