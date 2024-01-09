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Трейлер фильма "Человек-невидимка. Возвращение легенды" (2023)

Трейлер фильма "Человек-невидимка. Возвращение легенды" (2023)

Автор:
09 января 2024 11:59
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   дэвид хейман   фильм   Пол Дадбридж   мхаири калви   Майк Бэкингэм   триллеры   Грэм Фокс   Джо Таккер   Эмили Хейг   Уэйн Гордон   фантастика   Делрой Браун   Демельза О'Салливан   Марк Дэнбьюри   Джорджина Воулз   Саймон Пенгелли   Пол Мохан   Марк Бессант   Том Зибелл   Алекс Стедман   Тим Джей Хенли   Кристофер Ваулз   Марк Арнольд   Великобритания   2023   
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Лондон потрясает серия изощренных преступлений. По городу ходят слухи, что к ним причастен человек-невидимка, вернувшийся из мира мертвых. Невидимый призрак забирает как можно больше душ, чтобы вновь обрести плоть и получить власть над всем миром.


Страна: Великобритания

Жанр: триллер, фантастика

Дата выхода в России: 4 января 2024

В ролях: Мхаири Калви, Майк Бэкингэм, Дэвид Хейман, Марк Арнольд, Грэм Фокс, Джо Таккер, Эмили Хейг, Уэйн Гордон, Делрой Браун, Демельза О'Салливан, Марк Дэнбьюри, Джорджина Воулз, Саймон Пенгелли, Пол Мохан, Марк Бессант, Том Зибелл, Алекс Стедман, Тим Джей Хенли, Кристофер Ваулз

Режиссер: Пол Дадбридж

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   дэвид хейман   фильм   Пол Дадбридж   мхаири калви   Майк Бэкингэм   триллеры   Грэм Фокс   Джо Таккер   Эмили Хейг   Уэйн Гордон   фантастика   Делрой Браун   Демельза О'Салливан   Марк Дэнбьюри   Джорджина Воулз   Саймон Пенгелли   Пол Мохан   Марк Бессант   Том Зибелл   Алекс Стедман   Тим Джей Хенли   Кристофер Ваулз   Марк Арнольд   Великобритания   2023   
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