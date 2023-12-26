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Трейлер фильма "Химера" (2023)

Трейлер фильма "Химера" (2023)

Автор:
26 декабря 2023 13:15
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Лука Чиковани   Альба Рорвахер   Италия   Франция   Джош О'Коннор   Винченцо Немолато   фильм   Аличе Рорвахер   Карол Дуарте   Барбара Кьеза   Элизабетта Перотто   Карло Тармати   Агнезе Грациани   Иле Вьянелло   Джулия Велла   Джулиано Мантовани   Джан Пьеро   Рамона Фиорини   Лучано Вергаро   София Стангерлин   Мария Александра Лунгу   Клаудио Фаббри   Сильвия Лукарини   комедии   Лейла Нуниз   Милютин Дапцевич   мелодрамы   Лу Рой-Леколлине   криминальный   изабелла росселлини   Швейцария   Кьяра Паццалья   2023   
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1980-е, Италия. Вернувшись в город своих воспоминаний, молодой британский археолог Артур встречает банду кладоискателей и оказывается втянут в незаконный оборот древних находок.

Пока друзья Артура используют его особый дар с целью разбогатеть, сам он ищет вход в загробный мир, чтобы вновь встретиться со своей возлюбленной. Ведь каждый преследует свою собственную Химеру, но не всем удается ее найти.

Страна: Италия, Франция, Швейцария

Жанр: криминал, комедия, мелодрама

Дата выхода в России: 1 января 2024

В ролях: Джош О'Коннор, Винченцо Немолато, Альба Рорвахер, Изабелла Росселлини, Карол Дуарте, Лука Чиковани, Барбара Кьеза, Элизабетта Перотто, Карло Тармати, Агнезе Грациани, Иле Вьянелло, Джулия Велла, Джулиано Мантовани, Джан Пьеро, Рамона Фиорини, Лучано Вергаро, София Стангерлин, Мария Александра Лунгу, Клаудио Фаббри, Сильвия Лукарини, Лейла Нуниз, Милютин Дапцевич, Кьяра Паццалья, Лу Рой-Леколлине

Режиссер: Аличе Рорвахер

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Лука Чиковани   Альба Рорвахер   Италия   Франция   Джош О'Коннор   Винченцо Немолато   фильм   Аличе Рорвахер   Карол Дуарте   Барбара Кьеза   Элизабетта Перотто   Карло Тармати   Агнезе Грациани   Иле Вьянелло   Джулия Велла   Джулиано Мантовани   Джан Пьеро   Рамона Фиорини   Лучано Вергаро   София Стангерлин   Мария Александра Лунгу   Клаудио Фаббри   Сильвия Лукарини   комедии   Лейла Нуниз   Милютин Дапцевич   мелодрамы   Лу Рой-Леколлине   криминальный   изабелла росселлини   Швейцария   Кьяра Паццалья   2023   
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