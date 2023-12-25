Трейлер фильма "Феррари" (2023)

1957 год. После утраты сына семейная жизнь экс-гонщика Энцо Феррари переживает кризис, а над знаменитой итальянской Скудерией нависла угроза банкротства. Чтобы круто поменять свою жизнь, он принимает участие в грандиозной гонке на выносливость Mille Miglia.
Страна: Италия
Жанр: биография, драма
Дата выхода в России: 21 декабря 2023
В ролях: Адам Драйвер, Шейлин Вудли, Пенелопа Крус, Сара Гадон, Габриел Леоне, Джек О'Коннелл, Патрик Демпси, Валентина Белле, Томмазо Базили, Андреа Долент, Лино Музелла, Джузеппе Бонифати, Доменико Фортунато, Лучиано Миеле, Даниела Пиперно, Андреа Бруски, Уайатт Карнел, Бретт Смрз, Эрик Хауген, Сэмюэл Хабинет, Микеле Савойя, Леонардо Каими, Джанфилиппо Грассо, Марино Франкитти, Дерек Хилл, Франка Абатеджованни, Джонатан Бюрто, Бен Коллинз
Режиссер: Майкл Манн
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