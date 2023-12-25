FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12394 поста • 1279 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "Феррари" (2023)

Трейлер фильма "Феррари" (2023)

Автор:
25 декабря 2023 15:08
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Италия   Адам Драйвер   пенелопа крус   шейлин вудли   майкл манн   Сара Гадон   Габриел Леоне   Джек О'Коннелл   патрик демпси   Валентина Белле   Андреа Долент   Джузеппе Бонифати   Андреа Бруски   Доменико Фортунато   Лучиано Миеле   Уайатт Карнел   Бретт Смрз   Эрик Хауген   Сэмюэл Хабинет   Микеле Савойя   Леонардо Каими   Джанфилиппо Грассо   Марино Франкитти   Дерек Хилл   Франка Абатеджованни   Джонатан Бюрто   фильм   Бен Коллинз   драмы   Томмазо Базили   Биографический   Даниела Пиперно   Лино Музелла   2023   
972
1
1

1957 год. После утраты сына семейная жизнь экс-гонщика Энцо Феррари переживает кризис, а над знаменитой итальянской Скудерией нависла угроза банкротства. Чтобы круто поменять свою жизнь, он принимает участие в грандиозной гонке на выносливость Mille Miglia.

Страна: Италия

Жанр: биография, драма

Дата выхода в России: 21 декабря 2023

В ролях: Адам Драйвер, Шейлин Вудли, Пенелопа Крус, Сара Гадон, Габриел Леоне, Джек О'Коннелл, Патрик Демпси, Валентина Белле, Томмазо Базили, Андреа Долент, Лино Музелла, Джузеппе Бонифати, Доменико Фортунато, Лучиано Миеле, Даниела Пиперно, Андреа Бруски, Уайатт Карнел, Бретт Смрз, Эрик Хауген, Сэмюэл Хабинет, Микеле Савойя, Леонардо Каими, Джанфилиппо Грассо, Марино Франкитти, Дерек Хилл, Франка Абатеджованни, Джонатан Бюрто, Бен Коллинз

Режиссер: Майкл Манн

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Италия   Адам Драйвер   пенелопа крус   шейлин вудли   майкл манн   Сара Гадон   Габриел Леоне   Джек О'Коннелл   патрик демпси   Валентина Белле   Андреа Долент   Джузеппе Бонифати   Андреа Бруски   Доменико Фортунато   Лучиано Миеле   Уайатт Карнел   Бретт Смрз   Эрик Хауген   Сэмюэл Хабинет   Микеле Савойя   Леонардо Каими   Джанфилиппо Грассо   Марино Франкитти   Дерек Хилл   Франка Абатеджованни   Джонатан Бюрто   фильм   Бен Коллинз   драмы   Томмазо Базили   Биографический   Даниела Пиперно   Лино Музелла   2023   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
208
ruslan d Час назад
О , такое надо не пропустить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
935
AmaN 23 минуты назад
Гибель Альфонсо маркиза де Портаго за рулем "Феррари" в гонке Mille Miglia одна из крупнейших трагедий в истории автоспорта. В аварии кроме гранда Испании погибло еще 12 человек...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
перевозчик Полчаса назад
на торрентах уже есть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283484



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 22 декабря
Мемы из соцсетей. Свежак за 22 декабря
"Если пособия отменят, зачем нам здесь жить": мигранты возмутились из-за поправок к закону о маткапитале
"Если пособия отменят, зачем нам здесь жить": мигранты возмутились из-за поправок к...
Набирающие популярность в сообществах
Осторожно: икра
Осторожно: икра
Резник и Паулс: "Мы создали Вайкуле назло Пугачевой"
Резник и Паулс: "Мы создали Вайкуле назло Пугачевой"
Для самолётов создали систему активного подавления турбулентности (видео)
Для самолётов создали систему активного подавления турбулентности (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Искусство древней цивилизации

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомобили#машина#собака#новый год#авто аварии#конфликт#искусство#сарказм
#факты#в мире#автомир#кино#аварии#Прикол#Юмор#Еда#Китай#кот
#животные#люди#история#СССР#ДТП#фильм#Россия#забавно#милота#школа

На что жалуетесь?

Вернуться