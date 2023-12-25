Трейлер фильма "Рождество в подарок" (2022)

Для десятилетней Кьяры каждое Рождество — это возможность увидеть своего любимого дедушку Лоренцо, владельца отеля в заснеженных Альпах. Но в этом году родители привозят дочку к дедушке не зимой, а в разгар лета. Они просят Лоренцо помочь рассказать Кьяре, что они расстаются. А у него самого дела не очень: приходится продавать отель из-за финансовых проблем. Задача непростая: как сообщить девочке такие новости?
И тогда дедушка решает подарить внучке Рождество, когда его никто не ждёт. Ведь этот волшебный праздник способен творить чудеса!
Страна: Италия
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 21 декабря 2023
В ролях: Диего Абатантуоно, Виоланте Плачидо, Сара Чокка, Лодо Гуэнци, Нино Фрассика, Анна Гальена, Антонио Катанья, Паоло Хендел, Микеле Фореста, Глория Гвида, Ноласко Круз Ста Изабель, Кристиан Деи, Лука Чарльз Бручини, Лука Векки, Дедало Саудино, Людовика Берсани, Карен Пиана, Марко Гирланди
Режиссер: Франческо Патьерно
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