Трейлер фильма "Рождество в подарок" (2022)

Для десятилетней Кьяры каждое Рождество — это возможность увидеть своего любимого дедушку Лоренцо, владельца отеля в заснеженных Альпах. Но в этом году родители привозят дочку к дедушке не зимой, а в разгар лета. Они просят Лоренцо помочь рассказать Кьяре, что они расстаются. А у него самого дела не очень: приходится продавать отель из-за финансовых проблем. Задача непростая: как сообщить девочке такие новости?