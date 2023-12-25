FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12394 поста • 1279 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "Рождество в подарок" (2022)

Трейлер фильма "Рождество в подарок" (2022)

Автор:
25 декабря 2023 14:38
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Италия   Франческо Патьерно   виоланте плачидо   Сара Чокка   Лодо Гуэнци   Нино Фрассика   Анна Гальена   Антонио Катанья   Паоло Хендел   Микеле Фореста   Глория Гвида   Ноласко Круз Ста Изабель   Кристиан Деи   Лука Чарльз Бручини   Лука Векки   Дедало Саудино   Людовика Берсани   Карен Пиана   Марко Гирланди   фильм   комедии   Диего Абатантуоно   2022   
845
1
1

Для десятилетней Кьяры каждое Рождество — это возможность увидеть своего любимого дедушку Лоренцо, владельца отеля в заснеженных Альпах. Но в этом году родители привозят дочку к дедушке не зимой, а в разгар лета. Они просят Лоренцо помочь рассказать Кьяре, что они расстаются. А у него самого дела не очень: приходится продавать отель из-за финансовых проблем. Задача непростая: как сообщить девочке такие новости?

И тогда дедушка решает подарить внучке Рождество, когда его никто не ждёт. Ведь этот волшебный праздник способен творить чудеса!

Страна: Италия

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 21 декабря 2023

В ролях: Диего Абатантуоно, Виоланте Плачидо, Сара Чокка, Лодо Гуэнци, Нино Фрассика, Анна Гальена, Антонио Катанья, Паоло Хендел, Микеле Фореста, Глория Гвида, Ноласко Круз Ста Изабель, Кристиан Деи, Лука Чарльз Бручини, Лука Векки, Дедало Саудино, Людовика Берсани, Карен Пиана, Марко Гирланди

Режиссер: Франческо Патьерно

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Италия   Франческо Патьерно   виоланте плачидо   Сара Чокка   Лодо Гуэнци   Нино Фрассика   Анна Гальена   Антонио Катанья   Паоло Хендел   Микеле Фореста   Глория Гвида   Ноласко Круз Ста Изабель   Кристиан Деи   Лука Чарльз Бручини   Лука Векки   Дедало Саудино   Людовика Берсани   Карен Пиана   Марко Гирланди   фильм   комедии   Диего Абатантуоно   2022   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283484



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Если пособия отменят, зачем нам здесь жить": мигранты возмутились из-за поправок к закону о маткапитале
"Если пособия отменят, зачем нам здесь жить": мигранты возмутились из-за поправок к...
Гопники избили курьера и вскоре их настигло наказание
Гопники избили курьера и вскоре их настигло наказание
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Без зимних шин и антифриза, но с одеялом и «кочергой»: как в СССР ездили зимой
Без зимних шин и антифриза, но с одеялом и «кочергой»: как в СССР ездили зимой
Подарки к Новому году со скидками
Подарки к Новому году со скидками
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Искусство древней цивилизации

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомобили#машина#собака#новый год#авто аварии#конфликт#искусство#сарказм
#факты#в мире#автомир#кино#аварии#Прикол#Юмор#Еда#Китай#кот
#животные#люди#история#СССР#ДТП#фильм#Россия#забавно#милота#школа

На что жалуетесь?

Вернуться