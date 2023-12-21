Трейлер фильма "Последний стрелок" (2023)

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92-летний ветеран Второй мировой войны Арти Кроуфорд сбегает из дома престарелых в Северной Ирландии и отправляется во Францию, чтобы почтить память павших боевых товарищей в 75-летнюю годовщину высадки в Нормандии.
Страна: Великобритания
Жанр: драма
Дата выхода в России: 21 декабря 2023
В ролях: Пирс Броснан, Клеманс Поэзи, Джон Эймос, Юрген Прохнов, Десмонд Иствуд, Клэр Рафферти, Сэмюэл Боттомли, Сара Науди, Магги Кронин, Джеральдина МакАлинден, Стелла МакКаскер, Селеста Кергалл, Юэнс Абид, Канди Рохманн, Али Уайт, Рози Макклелланд, Джозеф Лоан, Дилан Крей
Режиссер: Терри Лоан
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потому-что он-то - этот Арти, герой, он бился против фашистов, рисковал жизнью, терял друзей.
и он не виноват в том, что сегодня большинство евро-американов думают, что вторую мировую войну выиграл Том Хэнкс.
не он виноват.
обычно после этого помогает просмотр ильма про героев, которые на самом деле выиграли ту войну. "Они сражались за Родину" или "В бой идут...".
но наверное, самым ярким образом русского солдата у меня остался Олялин. Арти может покурить в сторонке