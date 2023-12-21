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Трейлер фильма "Последний стрелок" (2023)

Трейлер фильма "Последний стрелок" (2023)

Автор:
21 декабря 2023 12:41
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Терри Лоан   клеманс поэзи   Джон Эймос   Юрген Прохнов   Десмонд Иствуд   Клэр Рафферти   Сара Науди   Магги Кронин   Джеральдина МакАлинден   Селеста Кергалл   Юэнс Абид   Канди Рохманн   Али Уайт   Рози Макклелланд   Джозеф Лоан   Дилан Крей   пирс броснан   Стелла МакКаскер   фильм   Сэмюэл Боттомли   драмы   Великобритания   2023   
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92-летний ветеран Второй мировой войны Арти Кроуфорд сбегает из дома престарелых в Северной Ирландии и отправляется во Францию, чтобы почтить память павших боевых товарищей в 75-летнюю годовщину высадки в Нормандии.

Страна: Великобритания

Жанр: драма

Дата выхода в России: 21 декабря 2023

В ролях: Пирс Броснан, Клеманс Поэзи, Джон Эймос, Юрген Прохнов, Десмонд Иствуд, Клэр Рафферти, Сэмюэл Боттомли, Сара Науди, Магги Кронин, Джеральдина МакАлинден, Стелла МакКаскер, Селеста Кергалл, Юэнс Абид, Канди Рохманн, Али Уайт, Рози Макклелланд, Джозеф Лоан, Дилан Крей

Режиссер: Терри Лоан

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Терри Лоан   клеманс поэзи   Джон Эймос   Юрген Прохнов   Десмонд Иствуд   Клэр Рафферти   Сара Науди   Магги Кронин   Джеральдина МакАлинден   Селеста Кергалл   Юэнс Абид   Канди Рохманн   Али Уайт   Рози Макклелланд   Джозеф Лоан   Дилан Крей   пирс броснан   Стелла МакКаскер   фильм   Сэмюэл Боттомли   драмы   Великобритания   2023   
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2  комментария
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7k
schmubu Полчаса назад
у меня лично всегда очень двойное чувство, когда я смотрю такие фильмы.
потому-что он-то - этот Арти, герой, он бился против фашистов, рисковал жизнью, терял друзей.
и он не виноват в том, что сегодня большинство евро-американов думают, что вторую мировую войну выиграл Том Хэнкс.
не он виноват.

обычно после этого помогает просмотр ильма про героев, которые на самом деле выиграли ту войну. "Они сражались за Родину" или "В бой идут...".
но наверное, самым ярким образом русского солдата у меня остался Олялин. Арти может покурить в сторонке

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3k
Василий Афиногенов 8 минут назад
Надо будет посмотреть
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