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Трейлер фильма "Что случилось с Хелен" (2023)

Трейлер фильма "Что случилось с Хелен" (2023)

Автор:
20 декабря 2023 13:41
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Оливер Купер   фильм   детективы   драмы   комедии   Эмиль Хирш   триллеры   Тайриз Гибсон   2023   Кэй Ашер Левин   Аннабель Декстер-Джонс   Матильда Лутц   Дилан Гелула   Бет Довер   Брайан Хаски   
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Эдди обнаруживает, что её парень изменяет ей с её сестрой Хелен. Она решает вывести его на чистую воду на вечеринке, вот только выясняется, что Хелен мертва, и все присутствующие являются подозреваемыми. И она — в первую очередь!

Страна: США

Жанр: драма, триллер, детектив, комедия

Дата выхода в России: 14 декабря 2023

В ролях: Эмиль Хирш, Аннабель Декстер-Джонс, Матильда Лутц, Тайриз Гибсон, Дилан Гелула, Оливер Купер, Бет Довер, Брайан Хаски

Режиссер: Кэй Ашер Левин

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Оливер Купер   фильм   детективы   драмы   комедии   Эмиль Хирш   триллеры   Тайриз Гибсон   2023   Кэй Ашер Левин   Аннабель Декстер-Джонс   Матильда Лутц   Дилан Гелула   Бет Довер   Брайан Хаски   
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