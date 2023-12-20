Трейлер фильма "Что случилось с Хелен" (2023)

902
1
1
Эдди обнаруживает, что её парень изменяет ей с её сестрой Хелен. Она решает вывести его на чистую воду на вечеринке, вот только выясняется, что Хелен мертва, и все присутствующие являются подозреваемыми. И она — в первую очередь!
Страна: США
Жанр: драма, триллер, детектив, комедия
Дата выхода в России: 14 декабря 2023
В ролях: Эмиль Хирш, Аннабель Декстер-Джонс, Матильда Лутц, Тайриз Гибсон, Дилан Гелула, Оливер Купер, Бет Довер, Брайан Хаски
Режиссер: Кэй Ашер Левин
Источник:
Метки: Видео в мире интересно кино люди трейлер США Оливер Купер фильм детективы драмы комедии Эмиль Хирш триллеры Тайриз Гибсон 2023 Кэй Ашер Левин Аннабель Декстер-Джонс Матильда Лутц Дилан Гелула Бет Довер Брайан Хаски
Новости партнёров
реклама