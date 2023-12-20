Трейлер фильма "Великая магия" (2023)

Знаменитый кинорежиссер приступает к съемкам нового фильма, который должен стать шедевром. Но с самого начала все идет наперекосяк. Его многолетний продюсер и по совместительству жена уходит работать к другому режиссеру. Главная героиня пытается превратить киноэпопею в любовную мелодраму. А новые продюсеры требуют добавить перца. Режиссеру предстоит обуздать весь этот хаос, чтобы не упустить великую магию кино.
Страна: Италия, Франция
Жанр: драма, комедия
Дата выхода в России: 21 декабря 2023
В ролях: Нанни Моретти, Маргерита Буй, Матьё Амальрик, Сильвио Орландо, Барбора Бобулова, Валентина Романи, Ежи Штур, Жолт Ангер, Теко Челио, Елена Льетти, Блю Иошими, Флавио Фурно, Франческо Россини, Беньямино Марконе, Розарио Лисма, Франческо Бранди, Лаура Нарди, Бенджамин Стендер, Альфонсо Сантагата, Анна Бонаюто, Дарио Кантарелли, Ренато Карпентьери, Джулия Ладзарини, Джиджо Морра, Альба Рорвахер, Лина Састри, Фабио Траверса, Жасмин Тринка, Андреа Тровато, Мариелла Валентини
Режиссер: Нанни Моретти
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