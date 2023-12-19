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Трейлер фильма "Моя жена – киллер" (2023)

Трейлер фильма "Моя жена – киллер" (2023)

Автор:
19 декабря 2023 14:10
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Франция   фильм   боевики   комедии   Тома Венсан   Кейли Куоко   дэвид ойелоуо   конни нильсен   билл найи   Сонита Генри   Руди Дхармэлингэм   Саймон Делани   Йаде Элена Дрегориус   Стефани Леви-Джон   Стейси Тюнс   Доминик Холмс   Юлия Шуневич   Штеффен Юнг   Моритц Берг   Маттиас Шмидт   Дон Хён Юн   2023   
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Размеренная жизнь обычной супружеской пары переворачивается с ног на голову, когда заботливый и любящий муж узнаёт, что его жена — первоклассная наёмница, на которую открыли охоту лучшие киллеры мира. Чтобы выжить, супругам предстоит заново познакомиться друг с другом и действовать сообща. Не такие ролевые игры они планировали на годовщину своего брака.

Страна: США, Франция

Жанр: боевик, комедия

Дата выхода в России: 14 декабря 2023

В ролях: Кейли Куоко, Дэвид Ойелоуо, Конни Нильсен, Билл Найи, Сонита Генри, Руди Дхармэлингэм, Саймон Делани, Йаде Элена Дрегориус, Стефани Леви-Джон, Стейси Тюнс, Доминик Холмс, Юлия Шуневич, Штеффен Юнг, Моритц Берг, Маттиас Шмидт, Дон Хён Юн

Режиссер: Тома Венсан

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Франция   фильм   боевики   комедии   Тома Венсан   Кейли Куоко   дэвид ойелоуо   конни нильсен   билл найи   Сонита Генри   Руди Дхармэлингэм   Саймон Делани   Йаде Элена Дрегориус   Стефани Леви-Джон   Стейси Тюнс   Доминик Холмс   Юлия Шуневич   Штеффен Юнг   Моритц Берг   Маттиас Шмидт   Дон Хён Юн   2023   
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1  комментарий
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wild cat 8 минут назад
мистер и миссис смит? новое прочтение?

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