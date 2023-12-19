Трейлер фильма "Моя жена – киллер" (2023)

Размеренная жизнь обычной супружеской пары переворачивается с ног на голову, когда заботливый и любящий муж узнаёт, что его жена — первоклассная наёмница, на которую открыли охоту лучшие киллеры мира. Чтобы выжить, супругам предстоит заново познакомиться друг с другом и действовать сообща. Не такие ролевые игры они планировали на годовщину своего брака.
Страна: США, Франция
Жанр: боевик, комедия
Дата выхода в России: 14 декабря 2023
В ролях: Кейли Куоко, Дэвид Ойелоуо, Конни Нильсен, Билл Найи, Сонита Генри, Руди Дхармэлингэм, Саймон Делани, Йаде Элена Дрегориус, Стефани Леви-Джон, Стейси Тюнс, Доминик Холмс, Юлия Шуневич, Штеффен Юнг, Моритц Берг, Маттиас Шмидт, Дон Хён Юн
Режиссер: Тома Венсан
Источник: