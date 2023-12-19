Трейлер фильма "Контроль" (2023)

Таинственный незнакомец давно следит за Стеллой. Она блестящий политик и всегда в центре внимания. Не составляет труда затеряться в толпе журналистов, освещающих каждый ее шаг, но лишь он знает о темных сторонах ее жизни и запретном романе с премьер-министром.
Незнакомец давно вынашивал свой план и когда Стелла решила отвезти домой дочь своего любовника, он перевел на себя дистанционное управление ее роскошным беспилотным автомобилем.
В этой опасной гонке на улицах Лондона Стелла оказалась заперта в смертельной ловушке. У нее почти не осталось шансов вернуть машину и жизнь под свой контроль.
Страна: Великобритания
Жанр: боевик, триллер
Дата выхода в России: 14 декабря 2023
В ролях: Лорен Меткалф, Марк Хэмптон, Эйр Фаррелл, Аарон Либёрд, Джошуа Фратер-Лафлин, Наташа Кембалл, Александра Келли, Питер Гриффитс, Адам Хупер, Кевин Спейси
Режиссер: Джин Фолэйз
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