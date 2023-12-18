Трейлер фильма "Заклятие. Зарождение зла" (2023)

1931 год. Эмилия, мятежная и непокорная девушка, сослана отцом в монастырь против собственной воли. Ее приезд сопровождается серией паранормальных явлений, которые со временем становятся все более сильными. Чтобы обрести свободу, Эмилии придется разгадать тайну проклятия монастыря и его обитательниц.