Трейлер фильма "Заклятие. Зарождение зла" (2023)

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1931 год. Эмилия, мятежная и непокорная девушка, сослана отцом в монастырь против собственной воли. Ее приезд сопровождается серией паранормальных явлений, которые со временем становятся все более сильными. Чтобы обрести свободу, Эмилии придется разгадать тайну проклятия монастыря и его обитательниц.
Страна: Аргентина
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 14 декабря 2023
В ролях: Кумелен Санс, Мартина Гарелло, Герман Баудино, Херардо Романо, Марсела Бенхумея, Паула Карруэга, Анаи Мартелла, Хазмин Родригес
Режиссер: Тамаэ Гаратегу
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