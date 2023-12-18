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Трейлер фильма "Заклятие. Зарождение зла" (2023)

Трейлер фильма "Заклятие. Зарождение зла" (2023)

Автор:
18 декабря 2023 13:41
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Херардо Романо   фильм   Аргентина   Тамаэ Гаратегу   Кумелен Санс   Мартина Гарелло   Герман Баудино   Марсела Бенхумея   Паула Карруэга   Анаи Мартелла   Хазмин Родригес   2023   
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1931 год. Эмилия, мятежная и непокорная девушка, сослана отцом в монастырь против собственной воли. Ее приезд сопровождается серией паранормальных явлений, которые со временем становятся все более сильными. Чтобы обрести свободу, Эмилии придется разгадать тайну проклятия монастыря и его обитательниц.

Страна: Аргентина

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 14 декабря 2023

В ролях: Кумелен Санс, Мартина Гарелло, Герман Баудино, Херардо Романо, Марсела Бенхумея, Паула Карруэга, Анаи Мартелла, Хазмин Родригес

Режиссер: Тамаэ Гаратегу

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Херардо Романо   фильм   Аргентина   Тамаэ Гаратегу   Кумелен Санс   Мартина Гарелло   Герман Баудино   Марсела Бенхумея   Паула Карруэга   Анаи Мартелла   Хазмин Родригес   2023   
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Остап_Бендер_Задунайский 7 минут назад
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