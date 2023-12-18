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Трейлер фильма "Контрабандистки" (2023)

Трейлер фильма "Контрабандистки" (2023)

Автор:
18 декабря 2023 14:21
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Южная Корея   фильм   комедии   криминал   Ким Джон Су   Рю Сын Ван   Ким Хе Су   Ём Чжон А   Чо Ин Сон   Ли Джин Хи   Ко Мин Си   Щим Со Ён   Ли До Гун   Пак Чон Мин   Щин Мин Джэ   Ким Мин   
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1970-е, прибрежный городок Кунчхон. Решив поднимать со дна нелегальные грузы, группа ныряльщиц вскоре привлекает внимание начальника местной таможни. Тот устраивает облаву, во время которой происходит ужасный несчастный случай, пойманные девушки получают сроки, и только Чо Чхун-джа умудряется сбежать.

Два года спустя, промышляя контрабандой Сеуле, Чхун-джа попадает в поле зрения влиятельного и опасного конкурента — сержанта Квона — и делает ему предложение, от которого невозможно отказаться: переправлять грузы не через Пусанский порт, а через Кунчхон. Только для этого ей придется наладить отношения со старой командой, которая уверена, что это Чхун-джа сдала их два года назад.

Страна: Южная Корея

Жанр: криминал, комедия

Дата выхода в России: 14 декабря 2023

В ролях: Ким Хе Су, Ём Чжон А, Чо Ин Сон, Ким Джон Су, Ким Мин, Ли Джин Хи, Ко Мин Си, Щим Со Ён, Ли До Гун, Пак Чон Мин, Щин Мин Джэ

Режиссер: Рю Сын Ван

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Южная Корея   фильм   комедии   криминал   Ким Джон Су   Рю Сын Ван   Ким Хе Су   Ём Чжон А   Чо Ин Сон   Ли Джин Хи   Ко Мин Си   Щим Со Ён   Ли До Гун   Пак Чон Мин   Щин Мин Джэ   Ким Мин   
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1  комментарий
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18k
Шуруп 50 минут назад
В ролях: Ким Хе Су, Ём Чжон А, Чо Ин Сон, Ким Джон Су, Ким Мин, Ли Джин Хи, Ко Мин Си, Щим Со Ён, Ли До Гун, Пак Чон Мин, Щин Мин Джэ

не перепутай, Кутузов! )) (С)
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