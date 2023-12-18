Трейлер фильма "Контрабандистки" (2023)

Два года спустя, промышляя контрабандой Сеуле, Чхун-джа попадает в поле зрения влиятельного и опасного конкурента — сержанта Квона — и делает ему предложение, от которого невозможно отказаться: переправлять грузы не через Пусанский порт, а через Кунчхон. Только для этого ей придется наладить отношения со старой командой, которая уверена, что это Чхун-джа сдала их два года назад.

Страна: Южная Корея

Жанр: криминал, комедия

Дата выхода в России: 14 декабря 2023

В ролях: Ким Хе Су, Ём Чжон А, Чо Ин Сон, Ким Джон Су, Ким Мин, Ли Джин Хи, Ко Мин Си, Щим Со Ён, Ли До Гун, Пак Чон Мин, Щин Мин Джэ

Режиссер: Рю Сын Ван