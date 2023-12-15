Трейлер фильма "Манюня: Новогодние приключения" (2023)

Новый год для Манюни, Наринэ и Каринэ может пойти не по плану: синоптики обещают аномально теплую зиму, а это значит, что приход Деда Мороза оказывается под угрозой! Их семьи экстренно принимают решение — отправиться в горы. Полная приключений дорога приводит героев в заветный дом, который становится разочарованием: грязь, сырость, сломанная мебель, а главное — непрошенные гости.