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Трейлер фильма "Манюня: Новогодние приключения" (2023)

Трейлер фильма "Манюня: Новогодние приключения" (2023)

Автор:
15 декабря 2023 13:12
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Екатерина Темнова   фильм   комедии   приключения   Джульетта Степанян   Арман Марутян   Карина Каграманян   Мариам Мано   арман навасардян   Карина Мнацаканян   Армен Маргарян   Грант Тохатян   Арсен Григорян   янина студилина   2023   
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Новый год для Манюни, Наринэ и Каринэ может пойти не по плану: синоптики обещают аномально теплую зиму, а это значит, что приход Деда Мороза оказывается под угрозой! Их семьи экстренно принимают решение — отправиться в горы. Полная приключений дорога приводит героев в заветный дом, который становится разочарованием: грязь, сырость, сломанная мебель, а главное — непрошенные гости.

Удастся ли им подружиться, найти праздничное настроение и встретить Новый год по-настоящему волшебно?

Страна: Россия

Жанр: комедия, приключения

Дата выхода в России: 14 декабря 2023

В ролях: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Джульетта Степанян, Мариам Мано, Арман Навасардян, Карина Мнацаканян, Армен Маргарян, Грант Тохатян, Арсен Григорян, Янина Студилина

Режиссер: Арман Марутян

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Екатерина Темнова   фильм   комедии   приключения   Джульетта Степанян   Арман Марутян   Карина Каграманян   Мариам Мано   арман навасардян   Карина Мнацаканян   Армен Маргарян   Грант Тохатян   Арсен Григорян   янина студилина   2023   
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