Трейлер фильма "Манюня: Новогодние приключения" (2023)

Новый год для Манюни, Наринэ и Каринэ может пойти не по плану: синоптики обещают аномально теплую зиму, а это значит, что приход Деда Мороза оказывается под угрозой! Их семьи экстренно принимают решение — отправиться в горы. Полная приключений дорога приводит героев в заветный дом, который становится разочарованием: грязь, сырость, сломанная мебель, а главное — непрошенные гости.
Удастся ли им подружиться, найти праздничное настроение и встретить Новый год по-настоящему волшебно?
Страна: Россия
Жанр: комедия, приключения
Дата выхода в России: 14 декабря 2023
В ролях: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Джульетта Степанян, Мариам Мано, Арман Навасардян, Карина Мнацаканян, Армен Маргарян, Грант Тохатян, Арсен Григорян, Янина Студилина
Режиссер: Арман Марутян
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