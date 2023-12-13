Трейлер фильма "Лунный человек" (2022)

Чтобы защитить Землю от потока астероидов, в 2033 году на Луне был построен комплекс специальных сооружений. Обычный техник Юэ Дугу прозевал эвакуацию персонала, а когда часть защиты не сработала, и астероиды устроили на Земле глобальный катаклизм, стал свидетелем гибели планеты. Теперь Дугу считает себя последним человеком во Вселенной.
Он не знает, что остатки цивилизации на уцелевшем оборудовании без возможности обратной связи наблюдают за ним в прямом эфире. Кроме того, на лунной базе обнаруживается большой рыжий кенгуру — животное очень сильное и опасное.
Страна: Китай
Жанр: комедия, фантастика
Дата выхода в России: 7 декабря 2023
В ролях: Шэнь Тэн, Ма Ли, Чан Юань, Ли Чэнжу, Хуан Цайлунь, Хуан Цзытао, Джеки Ли, Ван Чэнсы, Хао Хань
Режиссер: Чжан Чиюй
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