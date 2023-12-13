Трейлер фильма "Лунный человек" (2022)

Он не знает, что остатки цивилизации на уцелевшем оборудовании без возможности обратной связи наблюдают за ним в прямом эфире. Кроме того, на лунной базе обнаруживается большой рыжий кенгуру — животное очень сильное и опасное.

Страна: Китай

Жанр: комедия, фантастика

Дата выхода в России: 7 декабря 2023

В ролях: Шэнь Тэн, Ма Ли, Чан Юань, Ли Чэнжу, Хуан Цайлунь, Хуан Цзытао, Джеки Ли, Ван Чэнсы, Хао Хань

Режиссер: Чжан Чиюй