Трейлер мультфильма "Мальчик и птица" (2023)

Мальчик Махито сильно тоскует по своей матери и решает отправиться в рискованное путешествие в потусторонний мир. В иной реальности исход неминуем, а жизнь обретает новое начало.
Страна: Япония
Жанр: драма, фэнтези
Дата выхода в России: 7 декабря 2023
Роли озвучивали: Сома Сантоки, Ёсино Кимура, Такуя Кимура, Масаки Суда, Сохей Хино, Аймён, Ко Сибасаки, Дзюн Кунимура, Каору Кобаяси, Синобу Отакэ, Дзюн Фубуки, Кэйко Такэсита, Карен Такидзава, Савако Агава, Кристиан Бейл, Дэйв Батиста, Джемма Чэн, Уиллем Дефо, Карен Фукухара, Марк Хэмилл, Роберт Паттинсон, Флоренс Пью, Лука Падован, Мамуду Ати, Тони Револори, Дэн Стивенс, Степан Студилов, Фёдор Редькин, Алиса Ефименко, Лариса Брохман, Вероника Нефедова, Ирина Киреева, Яна Смирнова, Никита Прозоровский-Семёнов, Александр Скиданов, Ирина Савина, Мария Фортунатова, Анна Мосолова, Евгений Хазов, Глеб Орлов, Илья Исаев, Анатолий Нокс, Дмитрий Филимонов, Георгий Кармрян, Владимир Антоник, Давид Петросян, Ольга Кузнецова, Дина Бобылёва, Надежда Подъяпольская, Елена Мосолова, Ирина Пономарёва, Полина Ртищева
Режиссер: Хаяо Миядзаки
Источник:
https://www.tretyakovgallery.ru/cinema/o/malchik-i-ptitsa-dublyazh/https://www.tretyakovgallery.ru/cinema/o/malchik-i-ptitsa-dublyazh/
цена 250руб