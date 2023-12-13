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Трейлер мультфильма "Мальчик и птица" (2023)

Трейлер мультфильма "Мальчик и птица" (2023)

Автор:
13 декабря 2023 16:05
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Дэн Стивенс   Дэйв Батиста   Роберт Паттинсон   ольга кузнецова   Джемма Чэн   Марк Хэмилл   Лариса Брохман   мультфильм   Ирина Киреева   драмы   фэнтези   Хаяо Миядзаки   Сома Сантоки   Ёсино Кимура   Такуя Кимура   Масаки Суда   Сохей Хино   Аймён   Ко Сибасаки   Каору Кобаяси   Синобу Отакэ   Дзюн Фубуки   Кэйко Такэсита   Карен Такидзава   Савако Агава   кристиан бейл   Карен Фукухара   Лука Падован   Мамуду Ати   Степан Студилов   Фёдор Редькин   Алиса Ефименко   Вероника Нефедова   Яна Смирнова   Александр Скиданов   Мария Фортунатова   Уиллем Дефо   Анна Мосолова   Евгений Хазов   Глеб Орлов   Илья Исаев   Анатолий Нокс   Дмитрий Филимонов   Георгий Кармрян   Владимир Антоник   Давид Петросян   Дина Бобылёва   Надежда Подъяпольская   Елена Мосолова   Ирина Пономарёва   Полина Ртищева   Никита Прозоровский-Семёнов   Флоренс Пью   Ирина Савина   Тони Револори   Япония   Дзюн Кунимура   2023   
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Мальчик Махито сильно тоскует по своей матери и решает отправиться в рискованное путешествие в потусторонний мир. В иной реальности исход неминуем, а жизнь обретает новое начало.

Страна: Япония

Жанр: драма, фэнтези

Дата выхода в России: 7 декабря 2023

Роли озвучивали: Сома Сантоки, Ёсино Кимура, Такуя Кимура, Масаки Суда, Сохей Хино, Аймён, Ко Сибасаки, Дзюн Кунимура, Каору Кобаяси, Синобу Отакэ, Дзюн Фубуки, Кэйко Такэсита, Карен Такидзава, Савако Агава, Кристиан Бейл, Дэйв Батиста, Джемма Чэн, Уиллем Дефо, Карен Фукухара, Марк Хэмилл, Роберт Паттинсон, Флоренс Пью, Лука Падован, Мамуду Ати, Тони Револори, Дэн Стивенс, Степан Студилов, Фёдор Редькин, Алиса Ефименко, Лариса Брохман, Вероника Нефедова, Ирина Киреева, Яна Смирнова, Никита Прозоровский-Семёнов, Александр Скиданов, Ирина Савина, Мария Фортунатова, Анна Мосолова, Евгений Хазов, Глеб Орлов, Илья Исаев, Анатолий Нокс, Дмитрий Филимонов, Георгий Кармрян, Владимир Антоник, Давид Петросян, Ольга Кузнецова, Дина Бобылёва, Надежда Подъяпольская, Елена Мосолова, Ирина Пономарёва, Полина Ртищева

Режиссер: Хаяо Миядзаки

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Дэн Стивенс   Дэйв Батиста   Роберт Паттинсон   ольга кузнецова   Джемма Чэн   Марк Хэмилл   Лариса Брохман   мультфильм   Ирина Киреева   драмы   фэнтези   Хаяо Миядзаки   Сома Сантоки   Ёсино Кимура   Такуя Кимура   Масаки Суда   Сохей Хино   Аймён   Ко Сибасаки   Каору Кобаяси   Синобу Отакэ   Дзюн Фубуки   Кэйко Такэсита   Карен Такидзава   Савако Агава   кристиан бейл   Карен Фукухара   Лука Падован   Мамуду Ати   Степан Студилов   Фёдор Редькин   Алиса Ефименко   Вероника Нефедова   Яна Смирнова   Александр Скиданов   Мария Фортунатова   Уиллем Дефо   Анна Мосолова   Евгений Хазов   Глеб Орлов   Илья Исаев   Анатолий Нокс   Дмитрий Филимонов   Георгий Кармрян   Владимир Антоник   Давид Петросян   Дина Бобылёва   Надежда Подъяпольская   Елена Мосолова   Ирина Пономарёва   Полина Ртищева   Никита Прозоровский-Семёнов   Флоренс Пью   Ирина Савина   Тони Револори   Япония   Дзюн Кунимура   2023   
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4  комментария
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188
ruslan d 40 минут назад
Опомнились , он уже в кино идет
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11k
Dabus 5 минут назад
Ооо, маэстро снова в деле!
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78
Артем Петухов 9 минут назад
Человек я простой, вижу Миадзаки - ставлю лайк!
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3k
Алекс Чебурашкин 21 минуту назад
Можно посмотреть в Третьяковской галереи
https://www.tretyakovgallery.ru/cinema/o/malchik-i-ptitsa-dublyazh/https://www.tretyakovgallery.ru/cinema/o/malchik-i-ptitsa-dublyazh/
цена 250руб
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