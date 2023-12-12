Трейлер фильма "Лунатики" (2022)

Из квартиры в центре Москвы похищен известный рэп-исполнитель Никита Прозоров. Следователь Иванов выясняет, что похищение было инсценировано, и в этом замешана мать Никиты — Рената, телевизионный продюсер. Никиту в бессознательном состоянии доставили в клинику и лечили, применяя экспериментальную компьютерную технологию психокоррекции личности.
Чтобы понять мотивы и причины поступка Ренаты, следователю придется по кусочкам восстановить историю сложных отношений матери и сына, и ответить на вопрос, убила ли Рената своего сына или спасла ему жизнь.
Страна: Россия
Жанр: драма, детектив
Дата выхода в России: 7 декабря 2023
В ролях: Виктория Исакова, Степан Белозеров, Алексей Филимонов, Даша Верещагина, Дмитрий Чеботарёв, Алексей Агранович, Алексей Розин, Надежда Маркина, Евгения Вайс, Иван Фоминов, Евгений Серзин
Режиссер: Юрий Мороз
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