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Трейлер фильма "Лунатики" (2022)

Трейлер фильма "Лунатики" (2022)

Автор:
12 декабря 2023 14:03
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Степан Белозеров   Россия   фильм   Евгений Серзин   детективы   драмы   юрий мороз   Даша Верещагина   Алексей Агранович   Надежда Маркина   Алексей Филимонов   Евгения Вайс   Алексей Розин   дмитрий чеботарёв   Иван Фоминов   виктория исакова   2023   
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Из квартиры в центре Москвы похищен известный рэп-исполнитель Никита Прозоров. Следователь Иванов выясняет, что похищение было инсценировано, и в этом замешана мать Никиты — Рената, телевизионный продюсер. Никиту в бессознательном состоянии доставили в клинику и лечили, применяя экспериментальную компьютерную технологию психокоррекции личности.

Чтобы понять мотивы и причины поступка Ренаты, следователю придется по кусочкам восстановить историю сложных отношений матери и сына, и ответить на вопрос, убила ли Рената своего сына или спасла ему жизнь.

Страна: Россия

Жанр: драма, детектив

Дата выхода в России: 7 декабря 2023

В ролях: Виктория Исакова, Степан Белозеров, Алексей Филимонов, Даша Верещагина, Дмитрий Чеботарёв, Алексей Агранович, Алексей Розин, Надежда Маркина, Евгения Вайс, Иван Фоминов, Евгений Серзин

Режиссер: Юрий Мороз

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Степан Белозеров   Россия   фильм   Евгений Серзин   детективы   драмы   юрий мороз   Даша Верещагина   Алексей Агранович   Надежда Маркина   Алексей Филимонов   Евгения Вайс   Алексей Розин   дмитрий чеботарёв   Иван Фоминов   виктория исакова   2023   
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3  комментария
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16k
Элитный тигр Час назад
Странно, про Чебурашку пост заминусовали, а про известного рэп-исполнителя нет??? Да я лучше про Чебурашку буду смотреть, чем это говно про рэперов, блохеров, тиктокеров и им подобных... А ведь скоро наверняка инфоцыгане начнут мемуары писать и киношки про жизнь свою нелегкую снимать...
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6k
satra 43 минуты назад
Как у Чеботарева после "Вампиры средней полосы" в гору пошло.
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