Трейлер фильма "Запретная страсть" (2023)

Анн, успешный юрист, живет в полной гармонии со своим мужем Пьером и их маленькими дочерьми в доме в пригороде Парижа. Однажды к ним переезжает 18-летний Тео, сын Пьера от предыдущего брака. Анн очарована Тео и постепенно вступает с ним в страстные отношения, подвергая опасности свою карьеру и семейную жизнь.
Страна: Франция, Норвегия
Жанр: драма, триллер
Дата выхода в России: 7 декабря 2023
В ролях: Леа Дрюкер, Оливье Рабурден, Самюэль Киршер, Клотильда Куро, Жером Киршер, Анжела Шен, Серена Ю, Лила-Роз Жильберти, Жан-Кристоф Пиллуа, Роман Марико, Неля Да Коста, Карим Ашуи
Режиссер: Катрин Брейя
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