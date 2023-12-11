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Трейлер фильма "Запретная страсть" (2023)

Трейлер фильма "Запретная страсть" (2023)

Автор:
11 декабря 2023 12:45
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Франция   Леа Дрюкер   норвегия   фильм   Катрин Брейя   Самюэль Киршер   Жером Киршер   драмы   Оливье Рабурден   Анжела Шен   Серена Ю   Лила-Роз Жильберти   Жан-Кристоф Пиллуа   Роман Марико   Клотильда Куро   Неля Да Коста   Карим Ашуи   триллеры   2023   
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Анн, успешный юрист, живет в полной гармонии со своим мужем Пьером и их маленькими дочерьми в доме в пригороде Парижа. Однажды к ним переезжает 18-летний Тео, сын Пьера от предыдущего брака. Анн очарована Тео и постепенно вступает с ним в страстные отношения, подвергая опасности свою карьеру и семейную жизнь.

Страна: Франция, Норвегия

Жанр: драма, триллер

Дата выхода в России: 7 декабря 2023

В ролях: Леа Дрюкер, Оливье Рабурден, Самюэль Киршер, Клотильда Куро, Жером Киршер, Анжела Шен, Серена Ю, Лила-Роз Жильберти, Жан-Кристоф Пиллуа, Роман Марико, Неля Да Коста, Карим Ашуи

Режиссер: Катрин Брейя

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Франция   Леа Дрюкер   норвегия   фильм   Катрин Брейя   Самюэль Киршер   Жером Киршер   драмы   Оливье Рабурден   Анжела Шен   Серена Ю   Лила-Роз Жильберти   Жан-Кристоф Пиллуа   Роман Марико   Клотильда Куро   Неля Да Коста   Карим Ашуи   триллеры   2023   
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