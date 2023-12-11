Трейлер фильма "Запретная страсть" (2023)

Анн, успешный юрист, живет в полной гармонии со своим мужем Пьером и их маленькими дочерьми в доме в пригороде Парижа. Однажды к ним переезжает 18-летний Тео, сын Пьера от предыдущего брака. Анн очарована Тео и постепенно вступает с ним в страстные отношения, подвергая опасности свою карьеру и семейную жизнь.