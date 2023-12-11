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Трейлер мультфильма "Кентервильское привидение" (2023)

Трейлер мультфильма "Кентервильское привидение" (2023)

Автор:
11 декабря 2023 13:44
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Индия   Марина Федункив   мультфильм   Ким Бёрдон   Роберт Чандлер   Милана Некрасова   Миранда Харт   Дэвид Хэрвуд   Мира Сайал   Фредди Хаймор   Джорджия Смолл   Жиль Нью   Кейрон Сам   Элизабет Сэнки   комедии   Тоби Джонс   Имелда Стонтон   Хью Лори   Эмили Кэри   Великобритания   2023   Стивен Фрай   Гарик Харламов   
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Семья Отисов приобретает старинный дом в английском поместье и переезжает туда. Но в доме уже 300 лет живет призрак мистера Саймона, который считает дом своим. Все новые владельцы, что заезжали в дом до них, сбегали оттуда через три дня. В этот раз все пошло не так. Отисы, и особенно их дочь Вирджиния, не только не боятся призрака Саймона, но и пытаются ему помочь избавиться от древнего проклятия.

Страна: Великобритания, Индия, США

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 7 декабря 2023

Роли озвучивали: Гарик Харламов, Милана Некрасова, Марина Федункив, Стивен Фрай, Эмили Кэри, Миранда Харт, Дэвид Хэрвуд, Хью Лори, Мира Сайал, Фредди Хаймор, Тоби Джонс, Имелда Стонтон, Джорджия Смолл, Жиль Нью, Кейрон Сам, Элизабет Сэнки

Режиссер: Ким Бёрдон, Роберт Чандлер

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Индия   Марина Федункив   мультфильм   Ким Бёрдон   Роберт Чандлер   Милана Некрасова   Миранда Харт   Дэвид Хэрвуд   Мира Сайал   Фредди Хаймор   Джорджия Смолл   Жиль Нью   Кейрон Сам   Элизабет Сэнки   комедии   Тоби Джонс   Имелда Стонтон   Хью Лори   Эмили Кэри   Великобритания   2023   Стивен Фрай   Гарик Харламов   
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4  комментария
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892
Олеся К 45 минут назад
как фильм? где посмотреть люблю такие мультяшки
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3k
lekha-fil Минуту назад
Старый мульт был отличный. А это ... .
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5k
Lexx 24 минуты назад
Без негров и гомосятины? Ну надо же...
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1k
bigkoss Полчаса назад
Что то не впечатлил трейлер (
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