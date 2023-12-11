Трейлер мультфильма "Кентервильское привидение" (2023)

Семья Отисов приобретает старинный дом в английском поместье и переезжает туда. Но в доме уже 300 лет живет призрак мистера Саймона, который считает дом своим. Все новые владельцы, что заезжали в дом до них, сбегали оттуда через три дня. В этот раз все пошло не так. Отисы, и особенно их дочь Вирджиния, не только не боятся призрака Саймона, но и пытаются ему помочь избавиться от древнего проклятия.
Страна: Великобритания, Индия, США
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 7 декабря 2023
Роли озвучивали: Гарик Харламов, Милана Некрасова, Марина Федункив, Стивен Фрай, Эмили Кэри, Миранда Харт, Дэвид Хэрвуд, Хью Лори, Мира Сайал, Фредди Хаймор, Тоби Джонс, Имелда Стонтон, Джорджия Смолл, Жиль Нью, Кейрон Сам, Элизабет Сэнки
Режиссер: Ким Бёрдон, Роберт Чандлер
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