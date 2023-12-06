Трейлер фильма "Проклятие дудочника" (2023)

Древняя легенда о Пегом Дудочнике пугала людей на протяжении веков. Но что, если не все в ней вымысел, а мистический странник в пёстром костюме, который безжалостно обрекал целые поселения на смерть, существует?
Мэл далека от древних историй: она обычный музыкант в современном мире и старается лишь обеспечить свою дочь. Однажды ей удается наиграть мелодию, способную вводить людей в транс, но таким даром легендарный Гамельнский крысолов делиться не станет. Теперь древнее зло опять появится в этом мире, чтобы написать новую кровавую историю.
Страна: США
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 30 ноября 2023
В ролях: Шарлотта Хоуп, Джулиан Сэндз, Боян Анев, Кэйт Николс, Алексис Родни, Филипп Кристофер, Пиппа Уинслоу, Аоибхе О'Флэнаган, Оливер Сэвил, Саломе Чандлер
Режиссер: Ерлингур Тороддсен
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