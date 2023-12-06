Трейлер фильма "Проклятие дудочника" (2023)

Мэл далека от древних историй: она обычный музыкант в современном мире и старается лишь обеспечить свою дочь. Однажды ей удается наиграть мелодию, способную вводить людей в транс, но таким даром легендарный Гамельнский крысолов делиться не станет. Теперь древнее зло опять появится в этом мире, чтобы написать новую кровавую историю.

Страна: США

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 30 ноября 2023

В ролях: Шарлотта Хоуп, Джулиан Сэндз, Боян Анев, Кэйт Николс, Алексис Родни, Филипп Кристофер, Пиппа Уинслоу, Аоибхе О'Флэнаган, Оливер Сэвил, Саломе Чандлер

Режиссер: Ерлингур Тороддсен