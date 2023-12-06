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Трейлер фильма "Проклятие дудочника" (2023)

Трейлер фильма "Проклятие дудочника" (2023)

Автор:
06 декабря 2023 13:05
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Ерлингур Тороддсен   Шарлотта Хоуп   Джулиан Сэндз   Кэйт Николс   Алексис Родни   Пиппа Уинслоу   Аоибхе О'Флэнаган   Оливер Сэвил   Саломе Чандлер   фильм   ужасы   Боян Анев   Филипп Кристофер   2023   
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Древняя легенда о Пегом Дудочнике пугала людей на протяжении веков. Но что, если не все в ней вымысел, а мистический странник в пёстром костюме, который безжалостно обрекал целые поселения на смерть, существует?

Мэл далека от древних историй: она обычный музыкант в современном мире и старается лишь обеспечить свою дочь. Однажды ей удается наиграть мелодию, способную вводить людей в транс, но таким даром легендарный Гамельнский крысолов делиться не станет. Теперь древнее зло опять появится в этом мире, чтобы написать новую кровавую историю.

Страна: США

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 30 ноября 2023

В ролях: Шарлотта Хоуп, Джулиан Сэндз, Боян Анев, Кэйт Николс, Алексис Родни, Филипп Кристофер, Пиппа Уинслоу, Аоибхе О'Флэнаган, Оливер Сэвил, Саломе Чандлер

Режиссер: Ерлингур Тороддсен

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Ерлингур Тороддсен   Шарлотта Хоуп   Джулиан Сэндз   Кэйт Николс   Алексис Родни   Пиппа Уинслоу   Аоибхе О'Флэнаган   Оливер Сэвил   Саломе Чандлер   фильм   ужасы   Боян Анев   Филипп Кристофер   2023   
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