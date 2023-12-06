Трейлер фильма "Шопоголики" (2023)

Альбер и Брюно — шопоголики, хотя сами себе в этом не признаются. Они просто любят дешевые кредиты, на которые так удобно покупать все на свете. Но у всякого шопоголика рано или поздно наступает кризис, когда еще не распакованные коробки обнаруживают нагрянувшие кредиторы. В этот момент лучше всего залечь на дно.
Выбор падает на группу экоактивистов, где, по мнению друзей, можно рассчитывать на бесплатное пиво, чипсы и большую любовь. Не учли они лишь одного: любовь, в отличие от пива, так просто не отпускает.
Страна: Франция
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 30 ноября 2023
В ролях: Пио Мармаи, Джонатан Коэн, Ноэми Мерлан, Матьё Амальрик, Грегуар Лепренс-Ренге, Люана Байрами, Альбан Иванов, Ивонник Мюллер, Даниель Лебрюн, Марго Бансийон, Арман Элои, Чарли Нельсон, Жан-Луи Гарсон, Сирил Кутон, Брайан Полаш, Мишель Виноградофф, Каролин Бург, Стив Тран, Мари Папиллон, Джеймс Гаспар де Алмейда, Гайя Варнан, Лориэн Эскафр, Софи Парель, Элена Могелан, Радостина Рольяно, Сандрин Бриар, Осама Кедам, Александра Рот, Жан-Франсуа Кейри, Айссату Диалло Сагна, Хереддин Эннасри, Кристиана Бопп, Сидони Лорен, Гарба Тункара, Дамьен Заноли, Дэльфин Теодор, Манматан Баски, Алиенора Барре, Шон Геган
Режиссер:Оливье Накаш, Эрик Толедано
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