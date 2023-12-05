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Трейлер фильма "Нина" (2022)

Трейлер фильма "Нина" (2022)

Автор:
05 декабря 2023 13:33
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   оксана бычкова   Андро Чичинадзе   Россия   Грузия   Кирилл Кяро   фильм   драма   2022   Евгений Цыганов   Александр Петров   Юлия Пересильд   
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Нине почти 40, у нее есть заботливый муж, сын и любимая работа логопеда. Нина счастлива, у нее спокойная и размеренная жизнь. Семейную идиллию нарушает неожиданный звонок из прошлого. Руслан — бывший возлюбленный Нины, серьезно болен и просит ее приехать в Тбилиси — город, где они когда-то были счастливы. Нина колеблется, но в итоге соглашается принять приглашение.

Ее муж не против — он доверяет Нине и не видит ничего плохого в том, чтобы жена смогла проститься с когда-то дорогим ей человеком. Однако короткое путешествие в прошлое круто изменит жизни каждого из них.

Страна: Грузия, Россия

Жанр: драма

Дата выхода в России: 30 ноября 2023

В ролях: Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Кирилл Кяро, Андро Чичинадзе, Александр Петров

Режиссер: Оксана Бычкова

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   оксана бычкова   Андро Чичинадзе   Россия   Грузия   Кирилл Кяро   фильм   драма   2022   Евгений Цыганов   Александр Петров   Юлия Пересильд   
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