Трейлер фильма "Нина" (2022)

Нине почти 40, у нее есть заботливый муж, сын и любимая работа логопеда. Нина счастлива, у нее спокойная и размеренная жизнь. Семейную идиллию нарушает неожиданный звонок из прошлого. Руслан — бывший возлюбленный Нины, серьезно болен и просит ее приехать в Тбилиси — город, где они когда-то были счастливы. Нина колеблется, но в итоге соглашается принять приглашение.
Ее муж не против — он доверяет Нине и не видит ничего плохого в том, чтобы жена смогла проститься с когда-то дорогим ей человеком. Однако короткое путешествие в прошлое круто изменит жизни каждого из них.
Страна: Грузия, Россия
Жанр: драма
Дата выхода в России: 30 ноября 2023
В ролях: Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Кирилл Кяро, Андро Чичинадзе, Александр Петров
Режиссер: Оксана Бычкова
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