Трейлер фильма "Паранормальные явления: Другое измерение" (2023)

Команда разработчиков игр на основе городских страшилок решает провести тестирование нового продукта в настоящем доме с паранормальными явлениями. По легенде, местные призраки заводят непрошенных гостей в другое измерение и заставляют плутать там в бесконечном лабиринте ужаса. Специалисты по хоррор-играм столкнутся здесь с настоящими потусторонними силами и должны будут переиграть призраков в их собственной игре.
Страна: Тайвань
Жанр: триллер, ужасы
Дата выхода в России: 30 ноября 2023
В ролях: Джей Си Линь, Ван Ю-Сюань, Вера Ень, Цзы Суан Чан, Патрик Ши, Саммер Мэн, Нин Чан, Шон Ху, Рико Си, Борис Ван, Линус Ван
Режиссер: Лестер Ши
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