Трейлер фильма "Паранормальные явления: Другое измерение" (2023)

Команда разработчиков игр на основе городских страшилок решает провести тестирование нового продукта в настоящем доме с паранормальными явлениями. По легенде, местные призраки заводят непрошенных гостей в другое измерение и заставляют плутать там в бесконечном лабиринте ужаса. Специалисты по хоррор-играм столкнутся здесь с настоящими потусторонними силами и должны будут переиграть призраков в их собственной игре.