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Трейлер фильма "Паранормальные явления: Другое измерение" (2023)

Трейлер фильма "Паранормальные явления: Другое измерение" (2023)

Автор:
05 декабря 2023 14:12
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Китай   Лестер Ши   Джей Си Линь   Ван Ю-Сюань   Вера Ень   Цзы Суан Чан   Патрик Ши   Саммер Мэн   Нин Чан   Шон Ху   Рико Си   Борис Ван   Линус Ван   фильм   триллеры   ужасы   2023   
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Команда разработчиков игр на основе городских страшилок решает провести тестирование нового продукта в настоящем доме с паранормальными явлениями. По легенде, местные призраки заводят непрошенных гостей в другое измерение и заставляют плутать там в бесконечном лабиринте ужаса. Специалисты по хоррор-играм столкнутся здесь с настоящими потусторонними силами и должны будут переиграть призраков в их собственной игре.

Страна: Тайвань

Жанр: триллер, ужасы

Дата выхода в России: 30 ноября 2023

В ролях: Джей Си Линь, Ван Ю-Сюань, Вера Ень, Цзы Суан Чан, Патрик Ши, Саммер Мэн, Нин Чан, Шон Ху, Рико Си, Борис Ван, Линус Ван

Режиссер: Лестер Ши

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Китай   Лестер Ши   Джей Си Линь   Ван Ю-Сюань   Вера Ень   Цзы Суан Чан   Патрик Ши   Саммер Мэн   Нин Чан   Шон Ху   Рико Си   Борис Ван   Линус Ван   фильм   триллеры   ужасы   2023   
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