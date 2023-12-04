Трейлер фильма "Немая ярость" (2023)

В ходе бандитской разборки случайная пуля лишает счастливую семью маленького сына, а его отца — голоса. Спустя год усиленной подготовки папа мальчика становится кошмаром для врагов в любой перестрелке, погоне или рукопашной. В годовщину трагедии он намерен разыграть безостановочную симфонию возмездия всем, кто встанет у него на пути. Теперь его действия скажут всё громче любых слов.
Страна: США
Жанр: боевик, триллер
Дата выхода в России: 30 ноября 2023
В ролях: Юэль Киннаман, Кид Кади, Каталина Сандино Морено, Арольд Торрес, Винни О'Брайен, Ёко Ханамура, Энтони Джульетти, Джон Поллак
Режиссер: Джон Ву
Источник: