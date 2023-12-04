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Трейлер фильма "Немая ярость" (2023)

Трейлер фильма "Немая ярость" (2023)

Автор:
04 декабря 2023 14:14
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Кид Кади   Каталина Сандино Морено   Винни О'Брайен   Ёко Ханамура   Энтони Джульетти   Джон Поллак   джон ву   США   Юэль Киннаман   фильм   боевики   триллеры   Арольд Торрес   2023   
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В ходе бандитской разборки случайная пуля лишает счастливую семью маленького сына, а его отца — голоса. Спустя год усиленной подготовки папа мальчика становится кошмаром для врагов в любой перестрелке, погоне или рукопашной. В годовщину трагедии он намерен разыграть безостановочную симфонию возмездия всем, кто встанет у него на пути. Теперь его действия скажут всё громче любых слов.

Страна: США

Жанр: боевик, триллер

Дата выхода в России: 30 ноября 2023

В ролях: Юэль Киннаман, Кид Кади, Каталина Сандино Морено, Арольд Торрес, Винни О'Брайен, Ёко Ханамура, Энтони Джульетти, Джон Поллак

Режиссер: Джон Ву

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Кид Кади   Каталина Сандино Морено   Винни О'Брайен   Ёко Ханамура   Энтони Джульетти   Джон Поллак   джон ву   США   Юэль Киннаман   фильм   боевики   триллеры   Арольд Торрес   2023   
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