Трейлер фильма "Королевство зверей" (2023)

Мир охвачен волной неизвестной мутации, которая превращает людей в зверей. Опасны ли мутанты? Как передаётся заболевание?

Франсуа делает всё, чтобы спасти свою заражённую жену Лану. Когда её отправляют в больничный филиал на юге Франции, он с 16-летним сыном Эмилем едет следом. В результате аварии некоторые из существ, среди которых может быть жена Франсуа, исчезают. Отец с сыном начинают поиски Ланы, которые навсегда изменят их жизнь.