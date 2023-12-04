FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12306 постов • 1276 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "Королевство зверей" (2023)

Трейлер фильма "Королевство зверей" (2023)

Автор:
04 декабря 2023 13:32
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Ксавье Обер   Габриэль Кабальеро   Фабрис Кольсон   Илиана Келифа   Поль Мугуруза   Маэль Бенкимун   Франсуа-Ксавье Раффье   Флоранс Дерец   франция   Саадия Бентайеб   фильм   драмы   приключения   фантастика   Натали Ришар   Ромен Дюрис   Адель Экзаркопулос   2023   Тома Кайе   Поль Киршер   Том Мерсье   Билли Блейн   
895
1
1

Мир охвачен волной неизвестной мутации, которая превращает людей в зверей. Опасны ли мутанты? Как передаётся заболевание?

Франсуа делает всё, чтобы спасти свою заражённую жену Лану. Когда её отправляют в больничный филиал на юге Франции, он с 16-летним сыном Эмилем едет следом. В результате аварии некоторые из существ, среди которых может быть жена Франсуа, исчезают. Отец с сыном начинают поиски Ланы, которые навсегда изменят их жизнь.

Страна: Франция

Жанр: драма, фантастика, приключения

Дата выхода в России: 30 ноября 2023

В ролях: Ромен Дюрис, Поль Киршер, Адель Экзаркопулос, Том Мерсье, Билли Блейн, Ксавье Обер, Саадия Бентайеб, Габриэль Кабальеро, Натали Ришар, Фабрис Кольсон, Илиана Келифа, Поль Мугуруза, Маэль Бенкимун, Франсуа-Ксавье Раффье, Флоранс Дерец

Режиссер: Тома Кайе

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Ксавье Обер   Габриэль Кабальеро   Фабрис Кольсон   Илиана Келифа   Поль Мугуруза   Маэль Бенкимун   Франсуа-Ксавье Раффье   Флоранс Дерец   франция   Саадия Бентайеб   фильм   драмы   приключения   фантастика   Натали Ришар   Ромен Дюрис   Адель Экзаркопулос   2023   Тома Кайе   Поль Киршер   Том Мерсье   Билли Блейн   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283444



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что за бородатый танкист нарисован на диораме «Огненная дуга» белгородского музея ВОВ
Что за бородатый танкист нарисован на диораме «Огненная дуга» белгородского музея ВОВ
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 декабря
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 декабря
Набирающие популярность в сообществах
В Приморье дети не пошли в школу из-за тигра, гуляющего по деревне
В Приморье дети не пошли в школу из-за тигра, гуляющего по деревне
11 способов использовать криптовалюты
11 способов использовать криптовалюты
Блогер сделал компактную PlayStation 5 (3 фото + видео)
Блогер сделал компактную PlayStation 5 (3 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Здесь недостаточно места

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомобили#история#ДТП#Прикол#США#сарказм#полиция#Китай
#в мире#Юмор#интересно#машина#забавно#фильм#авто аварии#Автовсячина#конфликт#милота
#люди#кино#автомир#факты#СССР#аварии#пешехода сбили#собака#роль#нападение

На что жалуетесь?

Вернуться