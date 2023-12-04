Трейлер фильма "Королевство зверей" (2023)

Мир охвачен волной неизвестной мутации, которая превращает людей в зверей. Опасны ли мутанты? Как передаётся заболевание?
Франсуа делает всё, чтобы спасти свою заражённую жену Лану. Когда её отправляют в больничный филиал на юге Франции, он с 16-летним сыном Эмилем едет следом. В результате аварии некоторые из существ, среди которых может быть жена Франсуа, исчезают. Отец с сыном начинают поиски Ланы, которые навсегда изменят их жизнь.
Страна: Франция
Жанр: драма, фантастика, приключения
Дата выхода в России: 30 ноября 2023
В ролях: Ромен Дюрис, Поль Киршер, Адель Экзаркопулос, Том Мерсье, Билли Блейн, Ксавье Обер, Саадия Бентайеб, Габриэль Кабальеро, Натали Ришар, Фабрис Кольсон, Илиана Келифа, Поль Мугуруза, Маэль Бенкимун, Франсуа-Ксавье Раффье, Флоранс Дерец
Режиссер: Тома Кайе
Источник: