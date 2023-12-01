Трейлер фильма "Баба Мороз и тайна Нового года" (2023)

А что, если мы не всё знаем про Новый год, и у Деда Мороза есть свои тайны? Оказывается, у Деда Мороза есть жена, и она исполняет желания взрослых. Но те перестали верить в чудеса, и волшебница превратилась в обычную домохозяйку. Однако в этом году все изменится, и мы узнаем, кто главный новогодний волшебник.
Страна: Россия
Жанр: комедия, приключения
Дата выхода в России: 30 ноября 2023
В ролях: Юля Александрова, Татьяна Орлова, Иван Стебунов, Максим Лагашкин, Виктор Бычков, Полина Айнутдинова, Евгения Абдулова, Михаил Богдасаров, Марина Яковлева, Валерий Афанасьев, Вадим Галыгин, Ольга Сташкевич, Денис Кузнецов, Нил Бугаев
Режиссер: Андрей Богатырев
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В конец-то дождались до Ёлок-10)))