Трейлер фильма "Баба Мороз и тайна Нового года" (2023)

А что, если мы не всё знаем про Новый год, и у Деда Мороза есть свои тайны? Оказывается, у Деда Мороза есть жена, и она исполняет желания взрослых. Но те перестали верить в чудеса, и волшебница превратилась в обычную домохозяйку. Однако в этом году все изменится, и мы узнаем, кто главный новогодний волшебник.