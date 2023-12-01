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Трейлер фильма "Баба Мороз и тайна Нового года" (2023)

Трейлер фильма "Баба Мороз и тайна Нового года" (2023)

Автор:
01 декабря 2023 14:38
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Максим Лагашкин   Андрей Богатырев   Михаил Богдасаров   фильм   Татьяна Орлова   комедии   приключения   Вадим Галыгин   марина яковлева   Ольга Сташкевич   Нил Бугаев   Денис Кузнецов   Юля Александрова   Иван Стебунов   2023   виктор бычков   Полина Айнутдинова   евгения абдулова   валерий афанасьев   
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А что, если мы не всё знаем про Новый год, и у Деда Мороза есть свои тайны? Оказывается, у Деда Мороза есть жена, и она исполняет желания взрослых. Но те перестали верить в чудеса, и волшебница превратилась в обычную домохозяйку. Однако в этом году все изменится, и мы узнаем, кто главный новогодний волшебник.

Страна: Россия

Жанр: комедия, приключения

Дата выхода в России: 30 ноября 2023

В ролях: Юля Александрова, Татьяна Орлова, Иван Стебунов, Максим Лагашкин, Виктор Бычков, Полина Айнутдинова, Евгения Абдулова, Михаил Богдасаров, Марина Яковлева, Валерий Афанасьев, Вадим Галыгин, Ольга Сташкевич, Денис Кузнецов, Нил Бугаев

Режиссер: Андрей Богатырев

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Максим Лагашкин   Андрей Богатырев   Михаил Богдасаров   фильм   Татьяна Орлова   комедии   приключения   Вадим Галыгин   марина яковлева   Ольга Сташкевич   Нил Бугаев   Денис Кузнецов   Юля Александрова   Иван Стебунов   2023   виктор бычков   Полина Айнутдинова   евгения абдулова   валерий афанасьев   
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1  комментарий
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Sapsan Полчаса назад
С каждым годом количество новогодних фильмов увеличивается, а качество уменьшается.
В конец-то дождались до Ёлок-10)))
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