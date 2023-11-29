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Трейлер фильма "Костяной домик" (2023)

Трейлер фильма "Костяной домик" (2023)

Автор:
29 ноября 2023 15:11
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   триллеры   криминальный   Великобритания   Маттиас Хёне   Джоэли Ричардсон   Нил Линпоу   Сэди Совералл   Гарри Кэдби   Роджер Айогбе   Юэн Беннет   Кэмерон Джек   Джейми Мелроуз   Клиффорд Сэмюэл   2023   Шэрон Янг   
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Женщина с дочерью-подростком и парализованным мужем тихо живёт на отдалённой ферме, пока одной ненастной ночью ей не приходится помочь раненому в автоаварии незнакомцу, которого притащил к её дому его младший брат. События принимают крутой поворот, когда выясняется, что братья — разыскиваемые преступники, и самой хозяйке дома есть, что скрывать.

Страна: Великобритания

Жанр: криминал, триллер

Дата выхода в России: 23 ноября 2023

В ролях: Джоэли Ричардсон, Нил Линпоу, Сэди Совералл, Гарри Кэдби, Роджер Айогбе, Юэн Беннет, Кэмерон Джек, Джейми Мелроуз, Клиффорд Сэмюэл, Шэрон Янг

Режиссер: Маттиас Хёне

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   триллеры   криминальный   Великобритания   Маттиас Хёне   Джоэли Ричардсон   Нил Линпоу   Сэди Совералл   Гарри Кэдби   Роджер Айогбе   Юэн Беннет   Кэмерон Джек   Джейми Мелроуз   Клиффорд Сэмюэл   2023   Шэрон Янг   
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1  комментарий
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schmubu 52 минуты назад
ну... уже по трейлеру видно, что какая-то уета...
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