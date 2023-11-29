Трейлер фильма "Костяной домик" (2023)

Женщина с дочерью-подростком и парализованным мужем тихо живёт на отдалённой ферме, пока одной ненастной ночью ей не приходится помочь раненому в автоаварии незнакомцу, которого притащил к её дому его младший брат. События принимают крутой поворот, когда выясняется, что братья — разыскиваемые преступники, и самой хозяйке дома есть, что скрывать.
Страна: Великобритания
Жанр: криминал, триллер
Дата выхода в России: 23 ноября 2023
В ролях: Джоэли Ричардсон, Нил Линпоу, Сэди Совералл, Гарри Кэдби, Роджер Айогбе, Юэн Беннет, Кэмерон Джек, Джейми Мелроуз, Клиффорд Сэмюэл, Шэрон Янг
Режиссер: Маттиас Хёне
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