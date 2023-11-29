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Трейлер фильма "Дикое сердце" (2023)

Трейлер фильма "Дикое сердце" (2023)

Автор:
29 ноября 2023 13:11
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Нилам Фарук   фильм   Германия   семейный   Марта Хаберланд   Дитер Халлерфорден   Кристоф Летковски   Софи Луц   Люка Тавернье   Филипп Хебештрайт   Петер Лохмайер   Томас Певенаж   Мура Вандер Векен   Анна Шудт   2023   Маркус Дитрих   
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Энни только что переехала в новый город, и у нее совсем нет друзей. Но вскоре она обзаводится очень необычным и верным приятелем — дикой лошадью с добрым сердцем. Связь между девочкой и животным становится очень прочной, но браконьеры крадут его. Теперь Энни должна заручиться помощью одноклассников и попытаться спасти своего друга из рук преступников.

Страна: Германия

Жанр: семейный

Дата выхода в России: 23 ноября 2023

В ролях: Марта Хаберланд, Дитер Халлерфорден, Кристоф Летковски, Софи Луц, Нилам Фарук, Люка Тавернье, Филипп Хебештрайт, Петер Лохмайер, Томас Певенаж, Мура Вандер Векен, Анна Шудт

Режиссер: Маркус Дитрих

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Нилам Фарук   фильм   Германия   семейный   Марта Хаберланд   Дитер Халлерфорден   Кристоф Летковски   Софи Луц   Люка Тавернье   Филипп Хебештрайт   Петер Лохмайер   Томас Певенаж   Мура Вандер Векен   Анна Шудт   2023   Маркус Дитрих   
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