Трейлер фильма "Дикое сердце" (2023)

Энни только что переехала в новый город, и у нее совсем нет друзей. Но вскоре она обзаводится очень необычным и верным приятелем — дикой лошадью с добрым сердцем. Связь между девочкой и животным становится очень прочной, но браконьеры крадут его. Теперь Энни должна заручиться помощью одноклассников и попытаться спасти своего друга из рук преступников.
Страна: Германия
Жанр: семейный
Дата выхода в России: 23 ноября 2023
В ролях: Марта Хаберланд, Дитер Халлерфорден, Кристоф Летковски, Софи Луц, Нилам Фарук, Люка Тавернье, Филипп Хебештрайт, Петер Лохмайер, Томас Певенаж, Мура Вандер Векен, Анна Шудт
Режиссер: Маркус Дитрих
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