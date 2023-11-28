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Трейлер фильма "Бугимен. Начало легенды" (2023)

Трейлер фильма "Бугимен. Начало легенды" (2023)

Автор:
28 ноября 2023 14:25
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Маноло Соло   фильм   комедии   приключения   ужасы   Луна Фульхенсио   Испания   уругвай   Анхель Гомес Эрнандес   Хавьер Ботет   Макарена Гомес   Лорка Прада   Клаудиа Плейсер   Иван Ренедо   Рут Габриэль   Лукас Блас   Гильермо Новильо   Карла Тоус   Карлос Гонсалес Мороллон   Висенте Вергара   Хосе Мария Пейнадо   Амайя Миранда   Анхель Гомез Риверо   Эва Торрес   Рубен Корво   2023   
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После смерти главы семьи мать с тремя детьми переезжает в небольшой городок. Вскоре они узнают, что последние несколько месяцев тут при загадочных обстоятельствах пропадают дети.

Страна: Испания, Уругвай

Жанр: комедия, приключения, ужасы

Дата выхода в России: 23 ноября 2023

В ролях: Хавьер Ботет, Макарена Гомес, Маноло Соло, Лорка Прада, Клаудиа Плейсер, Иван Ренедо, Рут Габриэль, Луна Фульхенсио, Лукас Блас, Гильермо Новильо, Карла Тоус, Карлос Гонсалес Мороллон, Висенте Вергара, Хосе Мария Пейнадо, Амайя Миранда, Анхель Гомез Риверо, Эва Торрес, Рубен Корво

Режиссер: Анхель Гомес Эрнандес

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Маноло Соло   фильм   комедии   приключения   ужасы   Луна Фульхенсио   Испания   уругвай   Анхель Гомес Эрнандес   Хавьер Ботет   Макарена Гомес   Лорка Прада   Клаудиа Плейсер   Иван Ренедо   Рут Габриэль   Лукас Блас   Гильермо Новильо   Карла Тоус   Карлос Гонсалес Мороллон   Висенте Вергара   Хосе Мария Пейнадо   Амайя Миранда   Анхель Гомез Риверо   Эва Торрес   Рубен Корво   2023   
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