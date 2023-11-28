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Трейлер фильма "Дворец" (2023)

Трейлер фильма "Дворец" (2023)

Автор:
28 ноября 2023 12:05
Сообщество : Кино
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31 декабря 1999 года. Роскошный отель в Швейцарии и его гости-миллионеры готовятся к самому долгожданному Новому году. Впереди ночь, полная самых разных причуд, пороков и странностей богатых и знаменитых.

Страна: Италия, Польша, Франция, Швейцария

Жанр: драма, комедия

Дата выхода в России: 23 ноября 2023

В ролях: Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Джон Клиз, Жуакин де Алмейда, Лука Барбарески, Милан Пешель, Фортунато Черлино, Микки Рурк, Бронвин Джеймс, Сидни Ром, Александр Петров, Моргана Полански, Франсис Чапман, Джей Нателле, Виктор Добронравов, Алфредо Таварес, Дэнни Экснар, Ирина Кастринидис, Луизиана Корнута Стеффен, Януары Пиромалло, Принс Оак Оакельски, Беатрис Фрэй, Лукас Якобски, Никколо Сенни, Анник Кристиэнс

Режиссер: Роман Полански

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   джон клиз   Италия   франция   Виктор Добронравов   Фортунато Черлино   Алфредо Таварес   Польша   Джей Нателле   Милан Пешель   фильм   драмы   комедии   Швейцария   Оливер Мазуччи   Роман Полански   фанни ардан   Жуакин де Алмейда   Лука Барбарески   Бронвин Джеймс   Сидни Ром   Моргана Полански   Франсис Чапман   Дэнни Экснар   Ирина Кастринидис   Луизиана Корнута Стеффен   Януары Пиромалло   Принс Оак Оакельски   Беатрис Фрэй   Лукас Якобски   Никколо Сенни   Анник Кристиэнс   Александр Петров   микки рурк   2023   
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