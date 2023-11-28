Трейлер фильма "Дворец" (2023)

31 декабря 1999 года. Роскошный отель в Швейцарии и его гости-миллионеры готовятся к самому долгожданному Новому году. Впереди ночь, полная самых разных причуд, пороков и странностей богатых и знаменитых.
Страна: Италия, Польша, Франция, Швейцария
Жанр: драма, комедия
Дата выхода в России: 23 ноября 2023
В ролях: Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Джон Клиз, Жуакин де Алмейда, Лука Барбарески, Милан Пешель, Фортунато Черлино, Микки Рурк, Бронвин Джеймс, Сидни Ром, Александр Петров, Моргана Полански, Франсис Чапман, Джей Нателле, Виктор Добронравов, Алфредо Таварес, Дэнни Экснар, Ирина Кастринидис, Луизиана Корнута Стеффен, Януары Пиромалло, Принс Оак Оакельски, Беатрис Фрэй, Лукас Якобски, Никколо Сенни, Анник Кристиэнс
Режиссер: Роман Полански
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