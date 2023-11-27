Трейлер фильма "Белый список" (2022)

Весна 2015 года. Следственный комитет направляет в маленький подмосковный город двух сотрудников — готовящегося к выходу на пенсию ветерана Короткова и молодого карьериста Лазарева. Формально их задача — расследовать самоубийство местной школьницы, о котором благодаря газетной статье узнала вся страна. На деле от героев ждут имитации деятельности до тех пор, пока общественность и начальство не потеряют интерес к теме.
Страна: Россия
Жанр: детектив, драма
Дата выхода в России: 23 ноября 2023
В ролях: Алексей Серебряков, Владимир Аверьянов, Евгения Крегжде, Виктория Мирошниченко, Юлия Авшарова, Ираида Краснопольская, Анастасия Красовская, Алексей Розин, Степан Белозеров, Игорь Штернберг, Дмитрий Матвеев, Елизавета Юрьева, Евгений Санников, София Эйвазова, Дарья Кукарских, Александр Шестопалов, Анна Осипова
Режиссер: Алиса Хазанова
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