Трейлер мультфильма "Большое маленькое приключение" (2023)

Для мечтателя Дон Кихота не бывает маленьких приключений, хоть он и не рыцарь, а всего лишь игрушка. Его фантазия превращает каждую возможность в эпический подвиг. Когда его друзей из кукольного театра похищают, Дон получает шанс стать настоящим героем. Вместе с плюшевым Догги Догом, ищущим семью, Дон отправляется в невероятное путешествие через весь Центральный парк Нью-Йорка. Необычным товарищам предстоит осознать силу дружбы, отваги и воображения.