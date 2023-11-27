Трейлер мультфильма "Большое маленькое приключение" (2023)

Для мечтателя Дон Кихота не бывает маленьких приключений, хоть он и не рыцарь, а всего лишь игрушка. Его фантазия превращает каждую возможность в эпический подвиг. Когда его друзей из кукольного театра похищают, Дон получает шанс стать настоящим героем. Вместе с плюшевым Догги Догом, ищущим семью, Дон отправляется в невероятное путешествие через весь Центральный парк Нью-Йорка. Необычным товарищам предстоит осознать силу дружбы, отваги и воображения.
Страна: Бельгия, Испания, Франция
Жанр: комедия, приключения
Дата выхода в России: 23 ноября 2023
Роли озвучивали: Эрик Жюдор, Жан-Паскаль Зади, Ана Жирардо, Крис Маркес, Дакота Уэст, Моника Янг, Джордан Баирд, Дэнни Фезенфельд, Оливье Парис, Донте Парис, Арт Браун
Режиссер: Жереми Дегрюсон
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