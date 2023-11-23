Трейлер фильма "13 пришествий дьявола" (2023)

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Молодая врач Грэйс Бёрнэм направляется из Нью-Йорка в маленький городок по приглашению матери мальчика, которого местные жители и пастырь подозревают в одержимости дьяволом. Грэйс начинает лечить ребенка, пытаясь доказать, что обвинения против него беспочвенны. Однако вскоре с ужасом осознаёт, что ребёнок не так прост.
Страна: Италия, США
Жанр: триллер
Дата выхода в России: 23 ноября 2023
В ролях: Эмбер Хёрд, Эдуардо Норьега, Лоренцо МакГоверн Дзаини, Лука Кальвани, Яри Гульуччи, Софи Эмбер, Эрнесто Молина Самперио, Хорхе Мельгар
Режиссер: Конор Эллин
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