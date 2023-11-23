Трейлер фильма "13 пришествий дьявола" (2023)

Молодая врач Грэйс Бёрнэм направляется из Нью-Йорка в маленький городок по приглашению матери мальчика, которого местные жители и пастырь подозревают в одержимости дьяволом. Грэйс начинает лечить ребенка, пытаясь доказать, что обвинения против него беспочвенны. Однако вскоре с ужасом осознаёт, что ребёнок не так прост.