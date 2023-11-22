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Трейлер мультфильма "Супермозг" (2023)

Трейлер мультфильма "Супермозг" (2023)

Автор:
22 ноября 2023 11:46
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   мультфильм   приключения   Пол Луис Мейер   Герхард Пэйнтер   Бонко Космо Хоза   Роберто Помбо   Хосе Домингос   Крис ван Ренсбург   Зак Хендрикз   Яна Лоув   Джеймс Кэйрнс   Динео дю Туа   Мишель дю Плесси   Спарки Зулу   Нелиса Нгкобо   Дайян Симпсон   ЮАР   2023   
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Норман — обычный школьник, увлеченный комиксами про пришельцев и верящий в существование внеземных цивилизаций. Однажды его фантазии становятся реальностью, когда группа инопланетян подключается к его голове и просит о помощи. Межгалактический злодей Супермозг ищет новые источники разума, и его следующая цель — планета Земля. Норману и его друзьям предстоит включить голову и переиграть Супермозга. Ведь сразиться им придется со злодеем-гением.

Страна: ЮАР

Жанр: приключения

Дата выхода в России: 16 ноября 2023

Роли озвучивали: Бонко Космо Хоза, Роберто Помбо, Хосе Домингос, Крис ван Ренсбург, Зак Хендрикз, Яна Лоув, Джеймс Кэйрнс, Динео дю Туа, Мишель дю Плесси, Спарки Зулу, Нелиса Нгкобо, Дайян Симпсон

Режиссер: Пол Луис Мейер, Герхард Пэйнтер

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   мультфильм   приключения   Пол Луис Мейер   Герхард Пэйнтер   Бонко Космо Хоза   Роберто Помбо   Хосе Домингос   Крис ван Ренсбург   Зак Хендрикз   Яна Лоув   Джеймс Кэйрнс   Динео дю Туа   Мишель дю Плесси   Спарки Зулу   Нелиса Нгкобо   Дайян Симпсон   ЮАР   2023   
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