Трейлер мультфильма "Супермозг" (2023)

Норман — обычный школьник, увлеченный комиксами про пришельцев и верящий в существование внеземных цивилизаций. Однажды его фантазии становятся реальностью, когда группа инопланетян подключается к его голове и просит о помощи. Межгалактический злодей Супермозг ищет новые источники разума, и его следующая цель — планета Земля. Норману и его друзьям предстоит включить голову и переиграть Супермозга. Ведь сразиться им придется со злодеем-гением.
Страна: ЮАР
Жанр: приключения
Дата выхода в России: 16 ноября 2023
Роли озвучивали: Бонко Космо Хоза, Роберто Помбо, Хосе Домингос, Крис ван Ренсбург, Зак Хендрикз, Яна Лоув, Джеймс Кэйрнс, Динео дю Туа, Мишель дю Плесси, Спарки Зулу, Нелиса Нгкобо, Дайян Симпсон
Режиссер: Пол Луис Мейер, Герхард Пэйнтер
Источник: